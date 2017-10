Las fotos más sexys de Khloé Kardashian tras anunciarse su embarazo ¿con gestos premamá?

La familia Kardashian está viviendo un auténtico 'baby boom'. Primero llegó la noticia del embarazo de Kylie Jenner, algo que confirmó Caitlyn Jenner; poco después sabíamos que también Khloé Kardashian está esperando un niño (o niña). Y, aunque ella todavía no se ha querido pronunciar al respecto, la hermana de Kim Kardashian ha protagonizado unas fotografías que son, para muchos, una confirmación de su embarazo.

Khloé ha compartido, a través de sus redes sociales, las nuevas imágenes promocionales de su firma de ropa Good American. En las instantáneas, la hija de Kris Jenner y Robert Kardashian posa de lo más sexy luciendo un conjunto de cuero negro de la nueva colección. Con las ceñidas prendas marcando su figura, muchos de sus fans aseguran que la ya de por sí curvilínea Khloé aparece aún más exuberante en estas fotos.

This chick right here is crazy, sexy, cool all rolled into one @slickwoods! Slick was so much fun to shoot with! She's a force to be reckoned with! 💣 #GoodSquad #GoodAmerican Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 10:41 PDT

En una de las imágenes, Khloé Kardashian aparece con el brazo cruzado sobre su abdomen. Algo que algunos interpretan como un tierno gesto premamá y otros como una forma de intentar ocultar sus curvas de embarazada -supuestamente, estaría de unos cuatro meses-. Muchos, incluso, aseguran que ya notan su incipiente tripita.

-La familia crece: Primero fue Kylie Jenner y ahora... ¡Khloé Kardashian está embarazada!

Este sería su primer hijo, fruto de su relación con Tristan Thompson, la estrella de la NBA con quien mantiene una relación desde un año. No es ningún secreto que Khloé quería formar una familia, y de hecho así lo dijo ella misma en el programa Keeping Up With The Kardashian: "Tristan y yo hablamos de crear una familia. Él quiere tener cinco o seis niños conmigo y eso es bonito", reveló.