La multimillonaria que usó cuatro aviones privados para llevar ayuda a Puerto Rico… (Y también estuvo en México)

Bethenny Frankel es una de las estrellas de reality shows mejor pagadas en Estados Unidos gracias a su participación en The Real Housewives of New York y su nombre respalda toda una línea de productos para cuidar la figura, además de haber escrito dos libros que hablan al respecto. Sin duda, todo ese trabajo le ha dado frutos, los cuales ella utiliza de una forma que ha sorprendido a muchos pues, a través de su fundación B Strong, ha destinado recursos para ayudar a las víctimas del Huracán María en Puerto Rico, así como a los damnificados de los terremotos en México.

Por supuesto, mucha gente con las posibilidades monetarias también se ha sumado a estas causas, pero Bethenny no quiso quedarse en casa y, junto con cuatro aviones privados llenos de víveres y artículos de primera necesidad, viajó a “la isla del encanto” para, con sus propias manos, repartir a la gente todo lo que se necesita en estos momentos. La empresaria ha compartido en Instagram varios videos en los que muestra la devastación que dejó el huracán y ha pedido a sus seguidores que sigan donando, pues ella misma se encargará de que todo llegue.

Esta forma tan activa de participar ha hecho que la estrella de televisión se haya ganado la admiración de sus más de 1 millón 500 mil seguidores en Instagram, en donde ha dado seguimiento de su visita a Puerto Rico y los esfuerzos que está haciendo para que este país salga adelante tras el desastre. “Nadie les está ayudando. Lo que sea que se esté diciendo… No les está llegando la ayuda”, comentó en uno de los videos que ha compartido.

Por si fuera poco, tras acabar con la repartición de víveres, la mujer utilizó sus aviones para llevar hasta Nueva York, en donde vive, a un grupo de personas con cáncer y otras enfermedades que necesitan ser tratadas y que, debido a la falta de luz y agua en la isla, es imposible que continúen con sus cuidados médicos. Días antes, Bethenny estuvo en la Ciudad de México, en donde visitó las zonas más afectadas por el terremoto de 7.1 grados que sorprendió a sus habitantes. Ahí, también pidió a través de un clip que se enviara ayuda, no sólo para esa gente, sino para la que se encuentra en otros estados que también fueron afectados por el movimiento de la tierra, tanto el 7, como el 19 de septiembre.

De acuerdo con Forbes, en 2016, Frankel obtuvo ganancias cercanas a los 8.5 millones de dólares (más de 146 millones de pesos mexicanos) por su franquicia y es conocida por ser la única mujer no Kardashian que figura entre las estrellas de programas de realidad que más dinero reciben al año. A pesar de que en su red social también gusta de presumir algunos de los lujos con los que vive, ha preferido mostrar su lado más humano y darle prioridad a sus ganas de ayudar a otros.