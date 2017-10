Paula Echevarría desvela el punto en el que se encuentra su relación con David Bustamante La actriz aseguró que en su relación con el cántabro no ha habido pasos 'ni para adelante ni para atrás'

Paula Echevarría se ha decidido a hablar tras los acontecimientos de esta última semana que han ocurrido en su familia y, más concretamente, en su hogar. Estos días se conocía que David Bustamante se mudaba a un apartamento en Pozuelo de Alarcón, hecho que supondría un paso más en la separación de la pareja. Sin embargo, la actriz ha querido quitar hierro al asunto y asegura que su relación sigue en el mismo punto. Lo cierto es que desde que anunciaron su separación hace seis meses al matrimonio solo se les ha visto juntos en la Primera Comunión de Daniella, que tuvo lugar el 17 de junio en San Vicente de la Barquera (Cantabria), localidad natal de David, y en el noveno cumpleaños de la niña, que fue el 17 de agosto.

VER GALERÍA

Este jueves la actriz acudía a un acto promocional de Pantene en el que los periodistas le preguntaron si el hecho de que David se hubiera alquilado un piso significaría que su separación avanza a lo que Paula contestó que "por mi parte todo sigue igual, la pelota ahora está en otro tejado, y tampoco es así, porque quiero creer que la primera a la que se lo diría es a mí", ha respondido a los reporteros. Para Paula "las cosas no han cambiado, él no vivía en casa ya, la diferencia es que ahora vive en un piso que no es en el que vivía antes, lleva muchos meses viviendo fuera de casa, pero de momento todo sigue igual".

Preguntada por si David habría tomado una decisión unilateral sobre su ruptura definitiva , Paula se mostró tajante: "No es así, porque si no me hubiera comunicado algo alguien. He estado con David antes de ayer y hablamos de cosas y no se habló de eso" e insistió en que "nosotros nos llevamos muy bien, viene a casa con su llave porque es su casa y sigue siéndolo".

VER GALERÍA

- En vídeo, primeras imágenes de la mudanza de David Bustamante

- Fotogalería: Así es la casa a la que se ha mudado David Bustamante

- David Bustamante fiel a su rutina familiar a pesar de la mudanza

La buena relación de la que hacen gala queda patente en que la intérprete ayudó al cántabro a buscar piso. "Le ayudé al principio a mirar algunos y cuando lo ha encontrado a la primera que se lo enseñó, probablemente, fue a mí, además tenemos unos amigos que viven en esa urbanización". También la it girl ha empezado a mirar casas. "Sigo con la búsqueda, pero no por esta situación, ya veníamos buscando antes" de que se produjera la separación.

VER GALERÍA

Sobre la posible reconciliación contestó que "no lo sé, las cosas en la vida van surgiendo según se van dando. No ha habido pasos ni para adelante ni para atrás" y afirmó categórica que "no es verdad" que David quiera firmar el divorcio porque "es una cosa de dos. Primero se intentó hacer ver que la decisión era mía, y ahora es como que David ha tomado una decisión. Es verdad que uno de los dos puede tomarla, pero en este caso no ha existido, todavía, confirmación por parte de los dos".

VER GALERÍA

Paula también habló sobre el talante un tanto serio que el cantante ha mostrado en público en los últimos tiempos y dijo que "yo le veo bien está ilusionado con la casa que se ha cogido, está contento, su profesión va bien". Sobre el hecho de que ella aparece con mejor ánimo expresó que "no vamos a frivolizar sobre este tema, es una separación física con una persona con la que he compartido 12 años de mi vida claro que duele".

VER GALERÍA

Para finalizar, la actriz volvió a insistir en que ni ella ni David se han pronunicado sobre la posibilidad de empezar con los trámites de una separación legal. "Hasta ahora ninguno se ha pronunciado" dijo y destacó que "cuando uno de los dos se pronuncie pues el otro que va hacer, aceptarlo de la manera más normal". Pese a la delicada situación que están atravesando, Paula tuvo unas palabras llenas de cariño hacia el extriunfito: "Lo quiero con locura, le seguiré queriendo toda la vida".