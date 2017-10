La poderosa lección que aprendió esta mujer de sus hijos tras quedarse sin hogar por el paso del Huracán Irma

Ante los desastres naturales que sacudieron miles de vidas el último mes, muchas familias han tenido que iniciar de cero y una de ellas es la de Allison Kimmey quien, junto con sus dos hijos y su esposo, perdieron su casa en el este de Florida tras el paso del Huracán Irma. Los días no han sido sencillos, pero durante el tiempo que han tenido que quedarse en refugios y pensar cuál será el siguiente paso, la mujer ha aprendido una lección muy valiosa y todo, gracias a sus niños.

“Su resiliencia es inspiradora. Una de las razones por las que he podido aguantar el haber perdido nuestra casa es mantenerme fuerza para estos pequeños humanos, pero en el intento de ser fuerte por ellos, ellos me han enseñado cómo luce realmente la fuerza”, escribió la bloguera en su cuenta de Instagram junto con una imagen en la que aparecen los tres.

En el post, Allison explica cómo, a pesar de no tener un hogar fijo y de haber perdido todas sus pertenencias, Graham y Campbell, sus hijos, no se han quejado ni una sola vez y, todo lo contrario, se han mostrado con ganas de ayudarla en lo que se pueda para que esté más tranquila, todo, mientras su pareja se encuentra ayudando a otras personas. “Están llenos de felicidad aún sin sus juguetes, sus cuartos o su propia casa”, agregó la mujer, quien sin duda está pasando por un momento complicado.

Con esta reflexión, la madre desea que sus seguidores noten lo importante que es dejar de valorar lo material y comenzar a pensar en las cosas que realmente hay que apreciar y que, generalmente, se tienen enfrente y no cuentan con un valor monetario. “Ellos me han enseñado la lección de celebrar nuestra existencia y no nuestras cosas. El dinero va y viene, los cuerpos cambian de un momento a otro, el estatus que se tiene también, las pertenencias pueden desaparecer frente a tus ojos, pero el amor, la ternura, la compasión, la fe, la empatía, el respeto, la fuerza. Esas cosas están dentro de nuestro ser”, concluye Allison en sus inspiradoras palabras que bien pueden aplicar a cualquier momento.