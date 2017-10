En una entrevista concedida a GQ Australia Chris Hemsworth habla por primera vez de los sacrificios que ha hecho Elsa Pataky en sus siete años de matrimonio

Su rol como el héroe de Marvel Thor le hizo llegar al firmamento de Hollywood. Chris Hemsworth pasó de ser un desconocido a ser uno de los actores más admirados del star system. Ahora Chris, a sus 34 años, se para a reflexionar y reconoce que su exitosa carrera cinematográfica complicó su matrimonio con Elsa Pataky.

Escapada de finde!!/ Sunday fun day! 👏👏😘😘 @aprilmun @lukemun @natasha_emery @emerysurfboards @avminaircharter and my love @chrishemsworth @orpheusisland Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 5:23 PDT

Hemsworth ha concedido una reveladora entrevista GQ Australia en la que admite que su esposa hizo muchos sacrificios para que él pudiera perseguir su sueño de convertirse en un exitoso actor de Hollywood. “Mi esposa y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, y realmente no nos vimos durante años, pero nos volvimos a enamorar". Después de Thor, Hemsworth participó en varias películas de Marvel y consiguió papeles en grandes películas taquilleras como Blancanieves y la leyenda del cazador y Ghostbusters, lo que le impidió estar junto a su mujer e hijos.

"En términos laborales, ella ha tenido que renunciar a más cosas que yo. A ella le gustaría que yo me retirara un poco para estar más en la casa con los niños y, por supuesto, yo también quiero. Pero siento que estoy en un momento crucial de mi carrera, tengo que preparar todo para el largo plazo o se me va a escapar".

El actor se siente agradecido por todo lo que ha hecho Elsa Pataky y trata de compensarlo siempre que está en casa. “Cuando tienes hijos, todos tus instintos y todos los momentos de tu tiempo se consumen por ellos. No tienes nada para la otra persona, así que tienes que asegurarte una cita romántica aunque sea una vez cada cierto tiempo, porque la mayoría de las veces estás demasiado cansado y prefieres dormir". El actor admite que hace todo lo que puede: "No me quedo corto en la cantidad de veces que le digo que la quiero".

Papa ha vuelto!!/ Papa is back!! 👏👏👏👏😍🙏🏻 Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:56 PDT

Hace tiempo Chris sintió la necesidad de regresar a su Australia natal para recobrar un poco de paz y tranquilidad, y hasta allí se mudó con Elsa Pataky y sus tres hijos, que se han adaptado perfectamente a la vida en Byron Bay. Hollywood es “sofocante", “Dejas de ser persona. Te quedas vacío porque vives en el mundo de las apariencias, dentro y fuera de la pantalla", confiesa el actor.

Ahora, Hemsworth trabaja en ser un esposo más atento. "Es curioso", dice. "Puedo ser muy atento y escuchar a gente que casi no conozco, luego llegas a casa y respondes con frases hechas, ‘¿Por qué lo hacemos?', porque en algún momento te apagas". Ya sea en casa o en el trabajo, él prefiere llamar por teléfono que escribir un mensaje: "Prefiero la eficacia de las llamadas de teléfono. Con los mensajes, el toma y daca me aleja de los niños y de lo que estoy haciendo. No digo que no lo haga, pero como sociedad, estamos cerca de no comunicarnos verbalmente nunca más". En el set de Avengers: Infinity War with the Guardians of the Galaxy recuerda que ninguno hablaba entre toma y toma, todo el mundo estaba mirando su teléfono y fue como “Hey, ¿os acordáis cuando hablábamos entre nosotros?, dijo Hemsworth a lo que respondió Chris Pratt: ‘Maldición, lo sé. Es una mierda, ¿verdad? Y soltó su teléfono".