Si la millonaria boda te sorprendió, su luna de miel te dejará sin aliento

Su boda costó 26 millones de pesos y dejó a todos con la boca abierta, por lo que la luna de miel no se podía quedar atrás. Adam Kamani y Charlotte McHale –ahora Kamani-, han tomado sus redes sociales para compartir su espectacular viaje de novios después de haber protagonizado una de las bodas más fastuosas del año. El heredero del imperio de moda Boohoo y su nueva esposa se han escapado a Tanzania para pasar unos días espectaculares.

Un safari, unos días en la playa y hasta una visita a una de las escuelas más pobres de la región para poder entregarle un regalo a cada uno de los niños, todo esto formó parte del inolvidable viaje. Aunque se podría pensar que la exótica pareja disfrutó más de los momentos de descanso o de las aventuras, pareciera que lo más importante para ellos fue precisamente esta visita que documentaron con algunas imágenes. “Estoy tan feliz de haber podido darles algo que les sirva y ver esas sonrisas en sus hermosos rostros…La vida no es sobre lo que puedes obtener o tener, es sobre dar y hacer que tu corazón esté lleno”, escribió la joven novia en su cuenta de Instagram.

DA UN VISTAZO A SU BODA

La espectacular boda de 26 millones de un heredero de la moda en el Lago Como

Además de este especial momento, Adam y Charlotte pasaron unos días en el Serengeti, sorprendidos por los exóticos animales que viven en este parque salvaje. También descansaron en el Baraza Resort and Spa, que cuenta con una de las 30 playas más espectaculares del mundo. Por supuesto, lo exótico de su boda no se quedó atrás, si el viaje no te parece suficiente dale un vistazo a sus maletas de Louis Vuitton, todo un lujo.