¿Crees que eres popular en Tinder? Entonces no has visto el perfil de este guapo perrito que está arrasando

Cuando se trata de encontrar el amor, casi cualquier truco es válido y eso no sólo aplica para las personas, sino también para los animales, en particular, para Phil, un hermoso Alaska que anda en busca de una pareja y que, para hacerlo, se ha unido a las filas de Tinder. Está bien, tal vez no haya sido el animalito quien se inscribió ahí, pero su perfil se ha vuelto de lo más popular y en él, se pueden tener las conversaciones más divertidas de toda la aplicación.

La popularidad de este perro comenzó hace unos meses, cuando sus dueños se casaron hace unos meses, para demostrar el amor que tienen por su mascota, lo eligieron como padrino. Las fotos le dieron la vuelta al Internet y en poco tiempo, Phil, y el otro canino de la familia, Niko, tuvieron su propia cuenta de Instagram, en donde podemos ver algunas de sus aventuras y del día a día al lado de estos enormes animales.

Ahora, aprovechando la fama que han adquirido en la red social, en donde cuentan con más de 300 mil seguidores, sus dueños pensaron que sería divertido crear un perfil en Tinder usando la foto de Phil con corbata que le tomaron el día de su boda y desde el primer día, los matches no han parado. Y es que, además de lucir de lo más elegante en la imagen, las conversaciones suelen ser bastante divertidas y la gente se ha tomado muy en serio la idea de que está hablando con él.

Entre las charlas que ha compartido la pareja en Instagram se puede leer una en la que Phil cuenta lo mucho que disfruta de sus paseos, así como de que le rasquen la panza, una de sus grandes debilidades. Aunque ninguna cita se ha concretado, las personas suelen prometerle premios y muchas horas de juego, a cambio de que él lleve esa tierna corbata de moño que parece ser el toque que termina por conquistar a todo el mundo.

A post shared by Phil, Niko & Milo (@lifewithmalamutes) on Sep 30, 2017 at 12:16pm PDT

Por supuesto, todo se trata de una broma, pero si estás en el área de Boston y te encuentras aburrido, puedes abrir una cuenta en esta aplicación de citas, buscar a Phil y entretenerte un rato con sus ocurrencias. Si lo ves por el lado amable, puedes presumir que hiciste match con una celebridad de Tinder.