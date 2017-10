Marilyn Manson, hospitalizado tras caerle encima un decorado en un concierto Los fans del artista captaron el momento en que fue aplastado por una estructura decorativa durante su actuación en Nueva York

El cantante estadounidense Marilyn Manson ha sufrido un aparatoso accidente en un concierto por el que ha tenido que ser hospitalizado. El artista resultó herido durante su actuación en Nueva York al caerle encima un decorado en el escenario del Hammerstein Ballroom de la Gran Manzana, tal y como puede verse en los vídeos que captaron los fans que acudieron al concierto.

Las imágenes recogen el estremecedor momento del incidente. La estrella musical del genero metal, de 48 años, interpretaba su versión del tema Sweet Dreams (are made of this) cuando se dirigió a un decorado que representaba dos pistolas y se apoyó en el andamio que las sostenía, aparentemente tratando de escalarlo. En ese momento (minuto 1:50 en el vídeo) la estructura se soltó, cayéndole encima.

Inmediatamente, varias personas irrumpieron en el escenario para acudir en su ayuda. Las luces se apagaron y el cantante fue evacuado de la sala en camilla, siendo trasladado posteriormente al hospital. El concierto fue cancelado "debido a una lesión" , según el canal ABC 7.

El representante del músico declaró a la revista Rolling Stone que el cantante sufrió una "lesión" y estaba siendo tratado en un hospital local. Además, ha anunciado la cancelación de los conciertos previstos desde hoy, 2 de octubre, y hasta el 14 de octubre, un total de 9 actuaciones. Tyler Bates, productor y guitarrista en la banda de Marilyn Manson, ha tranquilizado a los fans del artista, ávidos de noticias, con este mensaje publicado en su cuenta de Instagram: "El tour Heaven Upside Down de Marilyn Manson está en pausa por un minuto. Camino a casa. Manson volverá a estar pronto en acción".

Este era el tercer concierto de la gira mundial de Marilyn Manson -cuyo nombre real es Brian Hugh Warner-. Su tour arrancó el pasado 27 de septiembre y tiene fechas previstas hasta principios de diciembre en Estados Unidos y Europa. Su nuevo trabajo discográfico, Heaven upside down, saldrá a la venta el 6 de octubre.