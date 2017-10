La cantante India Martínez sufre un atraco con violencia A través de las redes sociales, la artista ha narrado lo ocurrido y ha mostrado sus heridas

La cantante India Martínez sufrió ayer un gran susto. La artista, que aparece magullada y con el codo tapado por una venda, narraba en su cuenta oficial de Instagram cómo había sido víctima de un atraco con violencia mientras paseaba por la calle. "No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atracándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo. ¡Penoso!‬ Aprovecho este escaparate no para que me vean frágil y herida, sino, para decirles que sólo dan pena, que son unos miserables cobardes, y que tarde o temprano uno tiene lo que se merece...", escribía.

La joven, que iba acompañada de su amiga Antonia Fernández, quiso proteger sus pertenencias y perseguió a los ladrones, que iban en moto por una zona peatonal. Por desgracia no llegó hasta ellos y acabó tendida en una carretera. "Al menos no pasó nada más grave. Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuerte. Todo está bien familia!!", añadía.

Tras la publicación, India ha recibido la fuerza y ánimo de muchos de sus seguidores, además de la pronta recuperación de algunos de sus compañeros de profesión. Por ello, la artista ha querido agradecer todas las muestras de cariño y confesar que "no es nada grave" y que solo sufre quemaduras en el brazo, rodilla y manos, además de un poco de inflamación.

La ganadora de un Goya a mejor canción por la película El Niño se encuentra en plena gira con su Tour secreto, que está triunfando consiguiendo colgar en multitud de ocasiones el cartel de no hay entradas.