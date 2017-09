La respuesta de Miss Cáceres a su caída a la piscina que se ha hecho viral Seguro que Pilar Magro, protagonista de esta historia, no va olvidar con facilidad esta anécdota

Pilar Magro era una de las candidatas a Miss Universo 2017, aunque finalmente fue Sofía del Prado, Miss Albacete, quién se alzó con el título en una gala celebrada el pasado 24 de septiembre en Benalmádena, Málaga. Pilar, representante de Cáceres, seguro que no va a olvidar con facilidad esta anécdota. La modelo se encontraba desfilando en el bordillo de una piscina junto a las demás participantes del concurso, cuando los tacones le jugaron una mala pasada y terminó en el agua.

VER GALERÍA

El vídeo, que se hizo viral al poco tiempo de subirse a internet, ya cuenta con casi 300.000 visualizaciones. Entre los muchos comentarios que ha recibido, hay diversidad de opiniones. Por un lado, se encuentran los usuarios que muestran su apoyo a la Miss y por otro, los que la acusan de haberse tirado intencionadamente a la piscina con el fin de llamar la atención.

Nada más caer al agua, uno de los trabajadores del certamen no dudó en tirarse a la piscina para ayudarle a salir y al sentarse en el bordillo se podía apreciar su rostro avergonzado entre los aplausos de sus compañeras.

Después del “mal trago” la extremeña se lo ha querido tomar de la mejor forma posible, con humor y ha subido una imagen muy sensual en su cuenta de Instagram que titula: “Tranquilos, no me he vuelto a tirar a la piscina".