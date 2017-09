Desvelado el mensaje que David Bisbal le dijo al oído a Chenoa antes del momento 'cobra'

Las impactantes palabras de Chenoa en su libro sobre su ruptura con David Bisbal están haciendo correr ríos de tinta. Han pasado doce años ya desde que se rompiera una de las parejas que más simpatías despertó en la Academia de Operación Triunfo, sin embargo todavía es un tema que genera gran expectación y ha creado un gran revuelo. Chenoa ha querido contar su propia historia y lo ha hecho en el libro que acaba publicar, Defectos perfectos, en el que relata cómo sucedió todo en abril de 2005.

Catorce capítulos en los que la artista mallorquina repasa su vida personal y profesional, aunque asegura que en el libro hay muchas cosas que no cuenta como lo que ocurrió durante su actuación con David Bisbal y que hay de cierto del momento "cobra" que se vivió durante su actuación de Escondidos en el concierto de OT El Reencuentro que hizo vibrar al Palau Sant Jordi de Barcelona. “Si yo no hubiera creído que David lo daría todo en la canción, me habría negado a hacerla. Aquella noche estaba desbordada por la emoción, pero también muy preparada. Sabía que cualquier microgesto sería analizado con lupa, como así fue. Yo sé lo que la gente vio y sé lo que yo viví, sé que David me dijo algo al oído que jamás desvelaré y que la actuación fue maravillosa, como tenía que ser”.

Nada más terminar, la cantante se dirigió a los camerinos para cambiarse y, según cuenta, fue Javián quien le alertó que Twitter estaba ardiendo con una supuesta cobra. "¿Qué cobra de qué? No tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando. Ni yo ni nadie que estuviera allí y hubiera visto la actuación (...)".

Este silencio de Chenoa sobre lo que ocurrió en aquella actuación han suscitado mucha curiosidad entre sus seguidores, pero la cantante se ratificó sobre lo dicho en el libro durante la rueda de prensa de la presentación: “¿Qué parte no ha quedado clara sobre que no voy a contarlo?". Y aclaró: "Eso para la segunda parte del libro, que la hay".

La periodista Sandra Aladro ha desvelado en El programa de AR cuáles fueron esas palabras que David Bisbal le dijo al oído a Chenoa, en esa actuación, cargada de emoción y llena de gestos significativos, que no decepcionó a nadie. Si entonces, el 'momentazo' más comentado de su actuación fue al final, cuando después de abrazarse con mucho cariño podría intuirse el momento del beso, ahora lo que ha generado más curiosidad han sido cuáles fueron esas misteriosas palabras. "Cuánto te he querido" fue la frase que le dijo Bisbal a Chenoa en el momento culmen de su interpretación. Bisbal, después de dedicarle estas sentidas palabras de cariño a la que fue su gran amor durante tres años, se retira cuando parece que Chenoa tiene intención de darle un beso.