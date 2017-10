Esta mujer italiana decidió casarse con ella misma...¿Por?

Su nombre es Laura Mesi y hace sólo unas semanas celebró su ceremonia de matrimonio con un hermoso vestido de tul con cristales Swarovski, damas de honor, un delicioso pastel de bodas de tres pisos y 70 invitados. ¿Qué es lo especial de esta boda aparentemente normal? Bueno lo extraño de esta peculiar ceremonia, es que a diferencia de otros matrimonios, en el panorama de esta fiesta nunca existió un novio que diera el sí acepto.

La italiana de 40 años se casó con ella misma en su país natal, en un acto que no acarrea ningún peso legal pero que es un símbolo, según ella, para demostrar su amor propio. "Creo firmemente que, antes que nada, debemos amarnos a nosotros mismos", dijo la la entrenadora física a BBC News."Tengo muchos amigos y tengo una gran relación con los hombres. Simplemente, entiendo que estoy bien conmigo misma y esta es mi felicidad y mi logro", explico la novia durante otra entrevista al diario Corriere della Sera.

Sin embargo, convertirse en la primera novia soltera en Italia no ha sido un camino fácil, ya que Laura cuenta como sus amigos y su familia le insistieron en varias ocasiones que no lo hiciera. "No he querido aceptar que nada ni nadie me diga qué debo hacer con mi vida", declara. "Puedes tener un cuento de hadas sin el príncipe", dijo a BBC.

Mesi es la primera italiana en celebrar este tipo de evento, pero su iniciativa forma parte de una tendencia mundial que es conocida como “sologamia”. Quienes apoyan este tipo de matrimonio aseguran verlas como una forma de afirmación social normalmente reservada para las parejas. Mesi ha afirmado a través de diferentes medios, que la idea de tener una boda con ella misma se le ocurrió hace dos años, luego de que se terminara una relación sentimental que mantuvo por 12 años.

"Les dije a mis amigos y familiares que si no encontraba a mi alma gemela a los 40 años, me casaría conmigo misma", le dijo al diario italiano La Repubblica. "Si algún día encuentro a un hombre con el que pueda planificar un futuro seré feliz, pero mi felicidad no depende de esa persona".

El pasado mayo, un italiano llamado Nello Ruggiero se casó consigo mismo en una ceremonia celebrada en Nápoles y aunque pueda parecer un tanto extraño, este fenómeno social ha comenzado a tomar fuerza en países como Japón, Estados Unidos y Canadá. Lugares donde incluso puedes encontrar agencias de viajes que ofrecen eventos de matrimonio y lunas de miel especiales para personas solteras.