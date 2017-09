Esta madre está inspirando a miles con la carta que escribió para su hija de sólo 5 años

Comenzar la escuela es todo un reto y aunque definitivamente trae consigo muchas cosas buenas, también es el momento en el que nos enfrentamos a nuevos retos y momentos que tal vez, no son tan cómodos. Por ello, esta mujer quiso preparar a su pequeña de sólo 5 años con algunas recomendaciones de vida y, sin querer, la carta que escribió para su niña, ahora está inspirando a muchos, pues lo que escribe puede aplicar para cualquier etapa de la vida.

“No te disculpes por ser una molestia. No eres una molestia, eres una persona con pensamientos y sentimientos que merece respeto”, escribió Toni Hammer, una famosa bloguera estadounidense que está criando a una mujer independiente que no tema decir lo que piensa y actuar de acuerdo a sus ideales. “No inventes excusas para no salir con un chico con el que no quieres salir. No le debes a nadie explicaciones y un simple ‘no, gracias’ debe ser suficiente”.

Con estas fuertes palabras, Toni no sólo le está hablando a su hija, sino también a otras mujeres, quienes se han sentido inspiradas por la libertad que refleja en estos consejos que, aunque pueden parecer sencillos, no muchos se atreven a seguirlos. “No pienses dos veces lo que quieres comer frente a la gente. Si tienes hambre, come, y come lo que quieras. Si quieres pizza, no pidas ensalada sólo porque hay personas cerca. Pide la maldita pizza”.

Ante la respuesta que ha tenido la gente frente a este post publicado en Facebook junto a una foto de la pequeña, Toni se ha mostrado agradecida y ha invitado a sus lectores a seguirlo compartiendo para que así, más mamás se contagien con estas ideas. “No te dejes el pelo largo para hacer feliz a alguien. No uses vestido si no quieres. No te quedes en casa sólo porque no tengas con quién salir. Sal tú sola, ten experiencias por ti misma y para ti misma”.

Con ganas de que cada vez haya más mujeres viendo por sí mismas sin miedo a expresarse, Toni también le pide a su hija que nunca se guarde una opinión y, sobre todo, que nunca se disculpe por ser ella misma. “Se valiente y sé hermosa”, concluye la tierna carta que, sin duda, será de gran ayuda para su pequeña en esta vida.