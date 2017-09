¿Qué deportista sale en el último videoclip de Shakira? No, no es Piqué 'Perro fiel', junto a Nicky Jam, está siendo todo un éxito

No sería la primera vez que Gerard Piqué participaría en un videoclip de Shakira: así surgió su historia de amor con el Waka waka en el Mundial de Sudáfrica y en el último disco también ha tenido su espacio en Me enamoré, en donde la colombiana narra cómo se enamoró del futbolista. Sin embargo, el campeón de España que participa en su último vídeo, Perro fiel junto a Nicky Jam, no tiene nada que ver con el mundo del fútbol… ¿Adivinas?