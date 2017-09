Si Zac Efron te conquistó, espera a conocer a su hermano Dylan Es el hermano pequeño del actor, pero en cuanto le veas no dudarás en seguirle

Hace ya diez años que Zac Efron saltó a la fama con High School Musical, un musical de Disney Channel que catapultó su carrera hasta el punto en el que está ahora: ya ha participado en casi 50 producciones diferentes, de cine y televisión, algunas tan exitosas como Malditos Vecinos, Hairspray o Cuando te encuentre, y ha recibido en múltiples ocasiones premios MTV Movie y People's Choice. Es uno de los hombres más deseados de América (y del mundo entero), pero... ¿conoces a su hermano?

the Efron bros 😍💓🔥🙌💯 Una publicación compartida de zac efron is my love (@zac.efron.xx) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 7:28 PDT

Dylan Efron es el pequeño de la familia, tiene 25 años, cuatro años y medio menos que Zac, pero no se queda atrás ni con sus preciosos ojos azules, ni con sus rizos y sus abdominales, ¡vaya genes! Además, es unos centímetros más alto que su hermano, ¿qué más se puede pedir?

Es todo un deportista, de hecho ha corrido recientemente un triatlón junto a su hermano, pero no es el primero. En su cuenta de Instagram se puede ver el gusto que tiene por las actividades de exterior, incluida la pesca y caminatas por increíbles paisajes. Para prepararse para esas competiciones en las que participa en muchas ocasiones de manera altruista para recaudar dinero para una causa, disfruta corriendo, nadando y haciendo ciclismo.

Stoked after sneaking a peak at the clock for a 1:03 #IRONMANtri swim. Thanks @rokasports for getting me there. Una publicación compartida de Dylan Efron (@dylanefron) el 16 de Sep de 2016 a la(s) 11:29 PDT

Pero no es todo cuestión de aspecto, Dylan estudió Economía en la Universidad Politécnica Estatal de California y era un estudiante sobresaliente porque su proyecto sobre los impuestos al mundo de la televisión y el cine aún está publicado en la página web de la Facultad como "destacado". Trabaja en la industria del cine, ha participado como asistente de producción en varias películas y recientemente ha conseguido rodar su propia creación, con un guion que ha escrito él mismo y que todavía no está disponible al público.

La relación entre ambos hermanos no siempre ha sido tan buena como es ahora, a pesar de que Zac siempre ha tenido palabras cariñosas para el pequeño de la familia. Se ve que él no pensaba lo mismo puesto que hace unos meses, Zac compartió un poema que Dylan había escrito en sexto, con doce años, mientras Zac tenía 16 y ya hacía sus pinitos en el mundo audiovisual con Un viaje inesperado. Se titula Cosas de hermanos y tiene frases tan elocuentes como "Mi hermano es una estrella de cine y solo tiene dieciséis años, no tiene un trabajo aún pero se cree que es la reina", escribe al comienzo de su poema. "Si hay alguna discusió, es cosa de hermanos, si nos peleamos nadie se hace daño, los hermanos tienen que pelear, eso creo", finaliza el pequeño Dylan en este poema que su padre encontró entre los recuerdos familiares.

Thank you @childrensla - this visit got me fired up. We're racing #NauticaMalibuTri this weekend to help fundraise and support cancer research at CHLA. Please donate or come out and give high-fives to all the amazing hospital staff out there wearing CHLA shirts. Donation page link in Bio! Una publicación compartida de Dylan Efron (@dylanefron) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 10:34 PDT

Pero, según Zac, esa no fue su única obra porque Dylan sigue escribiendo poesía, ¿será para su novia? El joven ha compartido en varias ocasiones fotos con una chica, que no etiqueta en Instagram, a quien llama "belleza". Y es que Dylan es quien da consejos sobre chicas a su hermano mayor, según reveló este en una entrevista en mayo, puesto que viven juntos y Zac le considera muy humilde y capaz de actuar como una especie de "barómetro" para él.

Ruff day at work. Let's find lil Spearmint a home @wagspetadoption Una publicación compartida de Dylan Efron (@dylanefron) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 4:01 PDT

Además de por su chica, Dylan también siente amor por los animales, la naturaleza y la actividad constante, ya que no puede parar quieto ni cuando está lesionado. El pequeño de los Efron se rompió dos costillas, el coxis y una vértebra en abril del año pasado y, como cuenta en su Instagram, fue incapaz de guardar reposo a pesar de que era lo que le habían recetado: "Intenté hacer yoga. No hagáis yoga con la espalda rota", dice con humor en una publicación que muestra su espíritu optimista e incansable.