Ricky Martin, preocupado, busca a su hermano tras el paso del huracán María 'No sabemos nada de él' reconocía el cantante en un vídeo que ha difundido a través de las redes sociales

Ricky Martin se encuentra muy angustiado y preocupado. El paso del huracán María por Puerto Rico, país de origen del cantante, ha hecho que su miles de personas que viven en el extranjero no puedan comunicarse con sus familiares y amigos para saber cómo se encuentran, algo que está viviendo él en primera persona, que desde hace unos días no consigue contactar con su hermano.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre", confiesa en su vídeo en el que también anima a sus seguidores a ser solidarios y donar dinero para los afectados. Tras la publicación, multitud de fans y seguidores del artista han querido mostrarle su apoyo y ánimo con mensajes en los que rezan para que todo salga bien. Hasta el momento, se desconoce con cuál de sus cuatro hermanos el artista no consigue contactar (son seis en la familia contando con su hermana Vanessa).

Con otra imagen de lo que está ocurriendo en la que se puede leer "SOS. Necesitamos agua y comida" el artista ha compartido su dolor. "Mi isla en crisis. Leo esto y se me rompe la vida pero unidos trabajamos fuertemente para volver a estar de pie", escribía.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 9:24 PDT

Una angustia que también ha vivido la cantante Jennifer Lopez, que tampoco tenía noticias de su familia. "Ni yo ni mi primo hemos podido escuchar su voz", confesaba la artista puertorriqueño en un vídeo publicado el pasado jueves en el que aparece en bata y sin maquillaje horas antes de su actuación en Las Vegas. "No es mi versión más glamurosa, lo sé, pero estoy trabajando en Las Vegas ahora mismo, aunque eso no es importante. Lo que tengo en mi mente es lo que está pasando en Puerto Rico. La devastación es increíble. Hoy Puerto Rico necesita nuestra ayuda. Les ruego que apoyen y se unan a los esfuerzos. Juntos podemos ayudar a reconstruir nuestra isla y el Caribe", anunciaba tras repostear un vídeo de su exmarido Marc Anthony en el que también solicitaba la ayuda de todos sus fans.

La artista, al igual que el cantante Daddy Yankee, ha donado un millón de dólares para ayudar a los afectados y reconstruir la isla, que ha sido devastada tras sufrir dos aterradores huracanes, Irma y María. Otros rostros conocidos como Luis Fonsi, Salma Hayeck o Enrique Iglesias han utilizado sus redes para solidarizarse con la causa.