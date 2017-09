Tardaron 78 años en regresar un libro a una biblioteca... ¡Pero lo devolvieron!

Olvidar entregar un libro a la biblioteca es algo que le puede ocurrir a cualquiera, sin embargo, dudamos que alguien haya tardado tanto como la persona que hace casi 8 décadas, sacó una copia de The Young Lady at Home, de T.S. Arthur, de la Attleboro Public Library, en Massachusetts, lugar al que nunca volvió… hasta ahora. Fue en el Facebook de este lugar en donde se publicó la curiosa historia de cómo al fin, recuperaron la obra literaria prestada hace ya bastante tiempo.

Según las fotografías compartidas en la red social, el libro tenía que haber sido entregado el 21 de noviembre de 1938, justo durante la Gran Depresión ocurrida en Estados Unidos. Sin embargo, algo debió ocurrir a la persona que lo pidió, pues nunca lo regresó. No fue hasta ahora que, mientras dos hombres limpiaban el sótano de una casa, que apareció el libro y, aunque se encuentra en muy malas condiciones, decidieron devolverlo.

Al verlo, Amy Rhilinger, subdirectora de la biblioteca, le comentó a la televisora local WPRI-TV que le pareció maravilloso que el libro fuera regresado, aunque claro, no podrán volverlo a prestar debido a que está un poco deteriorado. Sin embargo, lo mantendrán ahí, pues es una pieza que puede atraer a curiosos al lugar y así, fomentar la lectura de una forma distinta. “He estado aquí por 15 años y nunca se habían tardado tanto en entregar un libro”, contó divertida.

Aunque, por supuesto, no cobrarán los recargos que implica no entregar a tiempo el libro, Amy contó que de hacerlo, los dos hombres tendrían que pagar casi dos mil 800 dólares (casi 50 mil pesos mexicanos). “No tenemos cómo saber quién lo sacó. Obviamente, no había datos computarizados en aquella época, así que esa información se ha ido”, agregó.