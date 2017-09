Georgina Rodríguez y el comentario que ha desvelado su secreto: el bebé que espera es... La novia de Cristiano Ronaldo ha empezado sus primeras clases de salsa y sus profesores publicaron en redes un comentario que ha dado mucho de qué hablar

"Bailar alegra el corazón ❤️ Gracias a mis profesores Basi y Deisy por darme mis primeras clases de salsa. Estoy feliz 😃✨ #bailar #salsa #salsapuertoriqueña #salsaenlinea #dance #salsacubana". Con este mensaje, Georgina Rodríguez compartió con sus más de 1,8 millones de seguidores en Instagram el que fue, sin duda, un día muy especial para ella. La modelo ha cumplido así su deseo de empezar con los bailes latinos -recordemos que empezó a practicar ballet cuando tenía cuatro años y está titulada como docente por la Royal Academy of Dance de Londres- y lo ha hecho en el hogar que comparte con Cristiano Ronaldo, donde recibió la visita de sus profesores, que se mostraron muy halagados de poder ayudarla y compartir con ella todo lo que saben.

"Felices y agradecidos por tantas bendiciones... Un placer compartir con @georginagio e @ivana_rh adorables, sencillas, naturales y cariñosas ❣👑 gracias!! @basiydeisy No se puede empezar mejor el día", escribieron en su perfil de redes sociales. "Ir a la casa de Cristiano Ronaldo a dar clases de salsa a su fantástica novia #GeorginaRodriguez es algo que no se hace todos los días!!!", añadieron junto a otra foto en la que aparecen bailando con la modelo.

Sin embargo, no han sido estos comentarios los que han llamado la atención, sino uno en concreto que compartieron en Instagram. "Un placer darte clases de salsa. Estamos muy contentos de cómo lo hiciste despúes de la primera clase. Esa niña que llevas dentro va a salir bailarina!!". Sus palabras no han pasado desapercibidas y muchos medios se han hecho eco de la noticia ya que, hasta ahora, tanto Cristiano como Georgina habían preferido no revelar el sexo del bebé que están esperando. Tras el revuelo causado, probablemente los profesores de la modelo debieron arrepentirse, ya que el comentario ha sido eliminado y ya no aparece en sus redes sociales.

“Nos comentó algo muy bonito... Dice que estaba haciendo ejercicio y escuchó una salsa... entonces sintió un escalofrío y que toda su piel se erizó... Entonces pensó que era una señal de la pequeña que lleva dentro y es por eso que se interesó en aprender salsa. Una historia muy bonita”, es otro de los comentarios que escribieron y que ya no aparecen.

Al parecer, la hermana de Ronaldo, Katia Aveiro también habría confirmado que están esperando una niña: "Y viene una princesa más". El comentario lo dejó en una de las últimas fotos que ha compartido en su perfil personal de las redes sociales, en la que sale junto a sus sobrinos, los mellizos del futbolista Eva y Mateo, que nacieron el pasado mes de junio.

Georgina también ha compartido un vídeo en el que podemos ver lo rápido que aprende la modelo y es que además de ritmo, parece tener muchas dotes para el baile. En el vídeo, que ya han visto más de 600.000 personas, la modelo aparece luciendo embarazo vestida con una camiseta básica blanca y una minifalda negra, además de unos zapatos de tacón adecuados para este tipo de baile.

Además de la llegada de su primer hijo en común, la pareja también tendría otro motivo para sonreír y es que recientemente cobraron fuerza los rumores que aseguran que Cristiano y Georgina podrían haberse comprometido. ¿El motivo que ha hecho saltar todas las alarmas? Un anillo que la modelo lució en el palco del estadio José Alvalade del Sporting de Lisboa, el equipó en el que Cristiano se formó y del que es socio. Se trata de una pieza con forma rectangular y que la modelo lleva en el dedo anular de su mano izquierda; una joya que hasta ahora no había sido fotografiada y que ha disparado las conjeturas sobre un posible compromiso matrimonial.

Los rumores se avivaron este verano, cuando la modelo, que es muy activa en Instagram, comenzó a seguir en esta red social a Vicky Martín Berrocal, Hervé Moreau o Pronovias, marcas que tienen algo en común: todas ellas son firmas especializadas en la confección de vestidos de novia. ¿Se decidirán a dar el gran paso? Este bebé es el cuarto para el futbolista, que tiene ya a Cristiano Jr., de siete años, y los mellizos Eva y Mateo. Y a ellos se unirá otra niña, que según publica la prensa portuguesa el nacimiento está previsto para el próximo mes de noviembre.