La emotiva carta que escribió a Cristiano Ronaldo la mamá de uno de los niños del Colegio Rébsamen

Todos los niños tienen un ídolo y Cristiano Ronaldo era el máximo ejemplo a seguir de Santiago Flores Mora quien amaba de forma apasionada el fútbol e idolatraba al futbolista portugués con toda su alma. Soñaba con conocerlo, con poder hablar con él, sin embargo la vida dio un giro inesperado. Santi, como lo llamaba de cariño su familia, perdió la vida en el Colegio Enrique Rébsamen después de que un sismo de 7.1 grados sacudiera la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre.

Tras sufrir esta pérdida y con motivo de su cumpleaños número 7, la mamá del menor decidió hacer todo lo posible por cumplir el último deseo de su hijo y que su ídolo se enterara de quién es él, así que decidió escribirle una conmovedora carta y la publicó en redes sociales. “Señor Cristiano Ronaldo, le escribimos llenos de dolor”, comienza a leerse, “mi hijo, Santiago Flores Mora quedó atrapado en el Colegio Enrique Rébsamen, estaba en segundo A, hoy es su cumpleaños y cumpliría 7 años.”

La admiración del pequeño era tal que incluso firmaba con su nombre en todos lados, “él era más que su admirador, escribía en todos lados su nombre, últimamente le daba por llenar cualquier nota del Colegio como Santiago Flores Mora Cristiano Ronaldo. Solo le mando el uniforme que su padre le compró, me pidió solo una vez que le mandara a escribir en máquina su nombre, como él no lo hizo, tomó su plumón y lo escribió, no una, sino todas las veces que se necesitaba, continuamente lo reescribía”. Junto a la carta, se ve la imagen de un pequeño altar , formado por algunas cosas del pequeño, flores y la camiseta que se menciona en la carta.

“Solo quería que usted supiera que mi hijo soñaba con conocerlo, con irlo a visitar, ahora que se fue con Dios y con mucho dolor le escribo. Desafortunadamente no le di importancia en vida sobre este amor que él sentía por usted, lo último que me dijo antes de ingresar al colegio fue: ‘Hoy será mi mejor partido de fútbol, será un clásico Real Madrid vs. Barcelona y yo soy Cristiano Ronaldo, haré que mi equipo le dé una paliza al Barca’”.

La carta continúa y en ella se recalca el deseo de este pequeño que las redes sociales se han empeñado en convertir en una realidad al compartir y dar Retweet a este mensaje para que llegue a Cristiano Ronaldo como un homenaje a Santi y a todos los niños que se despidieron ese triste día. ¿Nos ayudas a compartirla?