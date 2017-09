Isabel Preysler, 'muy contenta' por la boda de su hija Ana: 'Me enteré inmediatamente después de que se lo pidiera' Hizo estas declaraciones durante la presentación en Madrid del nuevo libro de Mario Vargas Llosa

Una boda no solo llena de felicidad a los novios, sino también a sus seres queridos, por eso, Isabel Preysler no deja de sonreír desde que sabe que su hija Ana va a pronunciar el 'sí, quiero' tras cuatro años de noviazgo con Fernando Verdasco. "Estoy muy contenta. Me enteré inmediatamente después de que se lo pidiera", dijo orgullosa durante la presentación en Madrid del nuevo libro de Mario Vargas Llosa, Conversación en Princeton.

Isabel estaba radiante con un favorecedor vestido-kimono de coloridos estampados con fajín negro, a juego con unos elegantes salones y bolso cruzado. Aunque intentó evadir las preguntas sobre el enlace, Isabel aseguró que sí que ayudará a su hija con los preparativos del gran día. El Nobel, por su parte, tampoco quiso pronunciarse sobre la boda. Según comento, hay temas que se deben dejar en la parcela de lo privado.

La pareja, que ha disfrutado de unas vacaciones en la Costa Azul este verano, está tan unida como siempre. Sin embargo, parece que no tienen planes de boda, a pesar de los rumores que aseguran lo contrario. "Estamos fantásticamente bien como estamos. Somos muy felices así y, por el momento y a estas alturas de la vida, no vemos la necesidad de cambiar nuestra situación", declaró Isabel en la revista ¡HOLA!.

Después de cuatro años de noviazgo y de haber recorrido juntos el mundo entero, llega el 'felices para siempre' de una de las parejas más atractivas y románticas del momento. Ana Boyer y Fernando Verdasco se casan, tal y como han anunciado en las páginas de la revista ¡HOLA!. "Estábamos de viaje en la playa, y una mañana, Fernando me lo pidió dándome el anillo", cuenta la hija de Isabel Preysler. "Llevaba tiempo queriendo perdírselo. Ese día me desperté y sentí que era el momento. Ahora estoy muy feliz de haber dado el paso y toca pensar cómo queremos hacerlo", añade el tenista.

Según revela Ana, su madre y sus hermanos se alegraron mucho por el paso tan importante que va a dar con Fernando. "Se pusieron todos muy felices cuando se enteraron de la noticia. Se llevan muy bien con él y, sobre todo, me ven muy feliz a mí y eso es lo más importante", dice.