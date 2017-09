Las horas de angustia de Gael García Bernal al no poder localizar a su padre tras el terremoto de México El intérprete pidió ayuda a través de las redes sociales porque no lograba contactar con él, aunque afortunadamente ha logrado encontrarle

Las labores de rescate continúan tras el terrible terremoto de 7,1 en la escala de Richter que esta semana sacudió el centro de México. Más de doscientas víctimas y decenas de personas atrapadas bajos los escombros es el trágico balance de lo ocurrido, que ha desatado en el país una gran ola de solidaridad. Desde todas partes del mundo, rostros conocidos y anónimos solicitan ayuda para reunir víveres, ayudar en los rescates e incluso localizar a sus seres queridos, dado el caos inicial tras lo ocurrido.

Repito: mi padre está bien y a salvo. Gracias a todos por su preocupación y apoyo. De todo corazón y con todo el cariño, gracias. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 19 de septiembre de 2017

Uno de ellos fue el actor Gael García Bernal que manifestó su preocupación dado que no lograba localizar a su padre, el también actor José Ángel García: "Carnales, sin alarmas: si alguien sabe de mi padre, por favor avísenme. No logro contactar con él". Las dificultades en las comunicaciones, las redes se convirtieron en el medio más eficaz, y la situación de las zonas afectadas tuvieron en vilo al intérprete y a todos sus incondicionales, aunque afortunadamente esta historia tuvo su final feliz. “Queridos: me dijeron que mi papá está bien. En algunas zonas no hay luz, ni teléfono ni señal buena de teléfono móvil. Gracias por su apoyo” escribió Bernal.

Dados los mensajes de cariño que recibió, el artista reiteró: “Repito: mi padre está bien y a salvo. Gracias a todos por su preocupación y apoyo. De todo corazón y con todo el cariño, gracias”. En estos días, el intérprete mexicano ha estado muy pendiente en las redes sociales de lo que ocurre en su país, difundiendo todo tipo de mensajes sobre medidas de seguridad y las necesidades que hay en estos momentos. También otros nombres como Diego Luna y Guillermo del Toro están volcados en ayudar, aun en la distancia, a sus paisanos. La solidaridad y el cariño no entienden de fronteras.

Las autoridades mexicanas han elevado a 230 la cifra de muertos por el terremoto -un centenar de ellos en la capital y entre los que hay al menos un español-, ante lo que el presidente Enrique Peña Nieto pidió ayer a la ciudadanía que mantenga la calma. El respaldo a la población "ya está ocurriendo" con atención médica y apoyo a los afectados, expresó Peña Nieto en un recorrido por Jojutla, el municipio del estado de Morelos más afectado por el seísmo. Lo primero es la "atención inmediata" a los afectados por el terremoto, para después pasar a un censo que determine los daños en las viviendas y, finalmente, para dar paso a la entrega de apoyos económicos, explicó. "Estoy aquí para comprometer los apoyos que el Gobierno" va a canalizar a las personas damnificadas, indicó.