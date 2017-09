Frida Sofía, la niña que tiene a México sin aliento

Han sido más de nueve horas desde que se supo que en los escombros de la escuela Enrique Rebsamen se había encontrado una persona con vida. Poco a poco se fue sabiendo más, se trata de una niña, se le ha dado un poco de agua, una cobija térmica y oxígeno. Después de una madrugada devastadora en la que se encontraron tres cuerpos sin vida en este lugar, la aparición de esta pequeña daba una esperanza enorme. Tuvieron que pasar más de nueve horas para saber su nombre, es Frida Sofía y se está analizando el cómo sacarla lo antes posible –se anticipa que faltan otras dos horas-.

Los medidores de temperatura del ejército localizaban calor entre los escombros, eso indicaba la primera señal de vida. Un valientísimo hombre que ha sido identificado por los medios de comunicación por su sudadera azul marino con un logo de Houston entró hasta el lugar y le pidió, “mueve los dedos”, el movimiento se dio. Con esa prueba de vida, de poco a poco en lo que ha sido una jornada dramática se han dado más señales. Uno de los perros que han formado binomios con los soldados, entró hasta las profundidades de estas instalaciones y confirmó la vida de la pequeña en más de una ocasión.

Después pasaría más de una hora sin una respuesta de vida, las cosas no se veían nada bien. Con más de 24 horas de malas noticias, nadie quería esperanzarse en vano, pero la niña sigue luchando y manteniéndose con un temple que es muy sorprendente para su corta edad. Una maestra que no se ha separado del lugar, ha hecho un mapa y parece que Frida Sofía se encuentra debajo de un escritorio grande y fuerte que podría haberla protegido.

La valiente pequeña ha dicho algo más, ella sabe que hay dos niños más cerca de ella, pero no se sabe si siguen con vida ni tampoco ha podido identificarlos. El audaz rescatista que ha entrado en varias ocasiones en estas horas, ha estado en contacto constante con Aurelio Nuño, Secretario de Educación que no se ha movido del lugar y ha estado compartiendo esta información.

Quienes hemos visto los videos de los rescates de esta escuela que se ha convertido en el emblema más grande de esta catástrofe, no podemos sino decir que el corazón duele ante esta desgracia. Pero Frida Sofía se ha vuelto una esperanza a la que los mexicanos nos hemos aferrado y que no queremos soltar. Hasta el momento, medios nacionales ubicados en este lugar del sur de la Ciudad de México, indican que para hacer el hoyo necesario para sacarla debajo de cuatro pisos, se anticipa que tendrán que pasar dos horas. No importa, mientras Frida Sofía siga luchando, nosotros seguiremos esperando.