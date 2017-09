La dura confesión de Kate Walsh: 'Me diagnosticaron un tumor cerebral'

Kate Walsh, conocida por su papel de la doctora Addison Montgomery en la serie Anatomía de Grey, ha revelado que hace dos años fue diagnosticada con un tumor cerebral. La actriz ha querido contar su experiencia. Todo comenzó cuando su profesor de pilates notó que su lado derecho se inclinaba más de lo normal y ella misma se dio cuenta que cuando conducía inconscientemente se dirigía hacia el carril derecho. “Me sentía tan exhausta que llegó un punto en el que aún tomando cinco tazas de café no podía sentirme despierta o pensar con claridad. En abril comencé a tener más dificultades cognitivas, no podía recordar algunas palabras y no era capaz de completar frases, fue ahí cuando comencé a alarmarme”, ha confesado en una entrevista concedida a la revista Cosmopolitan.

Super excited to partner up w @cignatogether campaign to share my personal story! Check out the link in my bio to my @cosmopolitan interview #GoKnowTakeControl #ad Una publicación compartida de Kate Walsh (@katewalsh) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 12:03 PDT

“Fui al médico para hacerme una resonancia magnética. Me di cuenta que era algo serio cuando ellos me dijeron: ‘El radiólogo quiere verla’. ‘Bueno, me dijo 'parece que tiene un tumor cerebral de un tamaño bastante considerable', en ese momento estaba ida, fuera de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi asistente para que se enterara de todo, porque yo ya no estaba ahí. Nunca me lo hubiera imaginado”, asegura la actriz.

“Gracias a Dios se cogió a tiempo y me hice una resonancia magnética porque resultó que tenía un tumor cerebral muy grande en mi lóbulo frontal izquierdo. Tres días después me lo extirparon en quirófano”, revela. Los cirujanos fueron capaces de eliminar todo el tumor que luego resultó benigno.

VER GALERÍA

La actriz asegura que a pesar de haberse metido en la piel durante años de una doctora en la serie Anatomía de Grey no estaba preparada para asumir su enfermedad. “Todos pensábamos que después de interpretar a la doctora Addison durante tantos años en los que pasé más tiempo en un hospital que en mi casa me sentiría de alguna manera más cómoda, pero estaba tan asustada que parecía una niña de seis años. Mi madre me regaló cuentas de rosario, mi amiga me trajo un peluche… “.

Una vez superada la enfermedad, la actriz ha decidido contarlo para concienciar a la sociedad sobre la medicina preventiva y de esta forma ayudar a otras personas. "Yo no era de las que iba al médico con frecuencia, pero esto me hizo despertar. Debemos hacernos un chequeo médico de la misma manera que vamos al gimnasio, solo preventivamente, en lugar de esperar a que algo salga mal", señaló. Kate Walsh, después de nueve meses de descanso, volvió al trabajo y ya ha grabado varios proyectos, entre ellos la película Girls Trip y la serie Por trece razones.