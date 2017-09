Entre rumores de compromiso Georgina, una más en la pandilla portuguesa de Cristiano Ronaldo La pareja salió a cenar con los amigos del futbolista, entre los que se encontraban Miguel Paixão y Jose Semedo, acompañados de sus respectivas parejas, Nana Amado y Soraia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han aprovechado al máximo su estancia en Lisboa, una ciudad con gran significado para el futbolista, pues allí despuntó en el Sporting nada más llegar de Madeira. La pareja se ha dejado ver de lo más enamorada por la Avenida da Liberdade, donde se encuentra el lujoso ático que el portugués adquirió por dos millones de euros hace un par de años.

El sábado, Cristiano, de 32 años, y Georgina, de 23, presenciaron el partido entre el Sporting y el Tondela (2-0) desde un palco del estadio Jose Alvalade, y lo hicieron rodeados de buenos amigos, entre los que se encontraban Miguel Paixão y Jose Semedo, acompañados de sus respectivas parejas, Nana Amado y Soraia.

Antes del encuentro, según publica la prensa lusa, estuvieron cenando en el restaurante JNcQUOI, uno de los más exclusivos de Lisboa. El futbolista compartió una foto de la velada, que demuestra que Georgina es una más en su círculo más íntimo de amistades.

Always nice to see my great friends 👌👌👌 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 3:46 PDT

Jose Semedo, conocido como 'Semy', tiene 32 años y juega actualmente en el Sheffield Wednesday, equipo de la segunda división inglesa. Al igual que Cristiano, es padre de gemelos que, además, son grandes amigos de Cristiano Jr. El futbolista, muy discreto con su vida privada, se casó en septiembre de 2012 con Soraia en su ciudad natal, Setúbal (a unos 50 km al sureste de Lisboa).

Cristiano y Semy, criados en la cantera del Sporting de Portugal, se conocieron cuando aún eran unos niños. " A Ronaldo le debo mi carrera deportiva, mis hijos y mi vida bonita. Si no fuera por él, me habrían expulsado de la escuela y habría vuelto a mi barrio. Muchos de mis amigos de la infancia están en la cárcel o han caído en las drogas. Nada me hace pensar que yo no habría seguido ese camino", compartió el futbolista en Win the day, su biografía.

Great weekend... 👌👌👌 Una publicación compartida de Jose Semedo Official (@josesemedoofficial) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 2:53 PDT

Nacido en Vila Real de Santo António (una preciosa población del Algarve, no lejos de la frontera con España), Miguel Paixão, de 31 años, es otro de los grandes amigos de Cristiano, una amistad que se remonta a cuando ambos jugaban en juveniles en el Sporting de Lisboa y compartían, además de una modesta habitación en la capital portuguesa, el sueño de triunfar en el futbol. Ahora comparten también su ilusión por ser padres, ya que Miguel está esperando su segundo hijo con Nana, tal y como reflejan las imágenes de sus redes sociales. ¡Estamos ante un verdadero baby boom en la pandilla del astro portugués!

Are U ready for this new adventure?!😂💗👶💗💑 #14weekspregnant #weloveyou #cantwaittoseeyou #babylove Una publicación compartida de Nana Amado (@nana.amado) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 7:45 PDT

Lo que no sabemos es si durante la cena Cristiano y Georgina hablaron de sus futuros planes como pareja, entre los que estarían, según los últimos rumores, pasar por el altar. La modelo luce un espectacular anillo que, sumado a sus últimos movimientos en redes, han disparado las especulaciones sobre un posible compromiso matrimonial con el futbolista.

La modelo, usuaria bastante activa en Instagram comenzó a seguir en esta red social a Vicky Martín Berrocal, Hervé Moreau o Pronovias, marcas que tienen algo en común: todas ellas son firmas especializadas en la confección de vestidos de novia. Es por ello que los seguidores de Georgina escuchan ya campanas de boda, interpretando que, quizá, la modelo está cogiendo ideas para vestirse de blanco en un futuro próximo.

Pero antes, dará a luz a su primer hijo, una niña, según señala la prensa lusa. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró a la revista ¡HOLA!