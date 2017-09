Lucía Villalón se pronuncia sobre la relación de su exnovio Chicharito con Andrea Duro

Lucía Villalón ha pasado página y parece haber superado su ruptura sentimental con Javier ‘ Chicharito’ Hernández. La comentarista de fútbol, que iba a contraer matrimonio el pasado mes de julio con el ex futbolista del Real Madrid, está feliz con su nueva vida y volcada en sus proyectos laborales. Villalón reapareció con la mejor de sus sonrisas en la pasarela Fashion Week Madrid para asistir al desfile de su gran amigo Jorge Vázquez. La guapa reportera comentó que está disfrutando de su soltería y “aunque a todos nos gusta estar ilusionados, estoy muy bien como estoy”. Atrás queda ya su noviazgo con Chicharito con quien no tiene "ningún tipo de relación con él. Nada de nada", y sobre la relación que el futbolista mantiene con Andrea Duro, Lucía comentó que si sabía de su noviazgo: “Sí, estoy enterada, pero no tengo ninguna opinión al respecto”.

VER GALERÍA

La periodista ha "disfrutado mucho" de este verano con su familia y amigos y confirma estar recuperada de los dos neumotorax que sufrió y por los que tuvo que pasar por el quirófano el pasado mes de diciembre. "Estoy totalmente recuperada de mis problemas pulmonares desde hace un tiempo. Empecé a hacer ejercicio y engordé lo que tenía que engordar, y muy bien", dijo Lucía cuya enfermedad fue una de los puntos de inflexión en su ruptura con Chicharito Hernández, ya que tal y como explicó no se sintió apoyada por su pareja: "Él no estuvo a mi lado cuando yo más le necesitaba... Vino, pasó de puntillas... y después prefirió irse de vacaciones".

Lucía Villalón se enfrentó a un desengaño amoroso con Chicharito Hernández, después de haberse comprometido y haber anunciado su boda para el 8 de julio de 2017. En enero tuvo que mudarse de nuevo a Madrid desde Alemania donde se había instalado con el futbolista, y rehacer su vida superando los recuerdos. Y lo logró. Atrás quedaron los malos momentos y Lucía actualmente disfruta de su trabajo rodeada de su familia y amigos.

VER GALERÍA

Un mes después de anunciar su ruptura, HOLA! México publicó unas fotografías de Chicharito con la actriz Camila Sodi, con quien se le fotografió en París, durante una romántica escapada. "Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente... Las fotos dejan claro que alguien estaba interesado en que eso saliese" aclaró Lucía Villalón. Solo dos meses después fue la propia Camila quien confirmó que su romance con 'Chicharito' había llegado a su fin: “Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado”. Actualmente el futbolista mexicano, que juega esta temporada en el West Ham de la Liga inglesa, mantiene una relación con la actriz Andrea Duro, con quién tampoco duda en gritar su amor a los cuatro vientos a través de las redes sociales.