No tiene manos de tijeras, ¡pero casi! Descubre por qué este barbero se ha vuelto famoso en su localidad

Imposible no recordar a Johnny Depp utilizando sus manos de tijera para hacer cortes de cabello increíbles en Edward Scissorhands y, aunque este babero pakistaní no hace creaciones de fantasía, algo tiene de aquel personaje, pues cuenta con la peculiaridad de poder cambiar un look utilizando 15 tijeras al mismo tiempo. Su nombre es Sadiq Ali, tiene 33 años y desde hace tiempo, su pequeña barbería, ubicada en la localidad de Lahore, recibe todos los días cientos de personas para verlo trabajar y, si tienen suerte, para cortarse el pelo con él.

Según ha contado al DailyMail, le tomó perfeccionar su técnica cerca de cinco años, pues en un principio le parecía muy cansado trabajar con tantas tijeras, sin embargo, ese sintió inspirado por el chino Zedong, Wang, quien tiene el Récord Guinness de hacerlo con diez de estos artefactos. “Vi su acto en Internet y quedé impresionado con su talento. Era increíble. Me sentí tan inspirado por él, que decidí imitarlo”, contó el joven peluquero.

Tras conseguir dominar el movimiento de sus dedos, comenzó a hacerse popular y ahora, el número de personas que acuden a su local cada día supera el de los servicios que puede realizar, así que decidió atender a 20 clientes y así, brindarles a todos un corte que les deje un buen sabor de boca y así, quieran regresar. Y, a pesar de que es toda una celebridad en su pueblo, Sadiq ha decidido no aumentar sus precios y sólo cobra 1.50 euros, (un poco más de 30 pesos).

“A la gente le encanta el corte que he inventado. Es diferente a lo usual porque las 15 tijeras que uso crean un corte muy estilizado”, aseguró el talentoso barbero, quien disfruta todos los días de recibir a gente hasta de otros países, quienes llegar ahí por recomendación de los locales como si fuera un lugar turístico. Ahora, el pakistaní espera aprender a manipular más de estos instrumentos y así, buscar su propio Récord Guinness.