¿Su cara te suena? Así han cambiado las estrellas con los años

El tiempo no pasa en balde para nadie, tampoco para las celebrities. Estrellas como Drew Barrymore, Miley Cyrus, Natalie Portman, Haley Joel Osment... tienen todos algo en común: les conocimos cuando eran unos jóvenes actores y actrices que comenzaban a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, apenas unos niños.... pero ya no lo son. Con el paso de los años, su curriculum ha crecido, y ellos también. Algunos prácticamente no han cambiado en décadas, mientras que otros están completamente irreconocibles. ¡No te lo pierdas!