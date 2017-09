Lady Gaga, hospitalizada con 'dolores físicos muy severos' cancela su actuación en Rock in Rio La cantante, que sufre fibromialgia, ha querido disculparse con sus seguidores, a los que ha confesado que es momento de "cuidar su cuerpo"

Lady Gaga se ha visto obligada a cancelar su esperada actuación en el festival brasileño Rock in Rio después de haber sido hospitalizada con fuertes dolores, según han informado sus perfiles oficiales en las redes sociales. "Lady Gaga está sufriendo dolores físicos muy severos que imposibilitan su capacidad para actuar. Como resultado, tristemente tiene que retirar su actuación de este viernes en Rock in Rio", dice el comunicado. En esta línea, añade: "Lady Gaga está bajo el cuidado de expertos médicos profesionales. Ella envía su amor a todos sus fans en Río y les agradece su apoyo y comprensión".

Minutos después, era la propia Lady Gaga quien lanzaba un mensaje en primera persona a través de Twitter: "Fui llevada al hospital, no es simplemente un dolor de cadera o el desgaste de la gira. Es un dolor severo. Estoy en buenas manos, con los mejores médicos". Una información que la propa artista ampliaba en su cuenta de Instagram: "Brasil, estoy devastada porque no estoy lo suficientemente bien como para ir a Rock in Rio. Haría cualquier cosa por vosotros, pero ahora mismo tengo que cuidar de mi cuerpo. Les pido su comprensión y prometo que volveré y actuaré para ustedes lo más pronto posible. Lo siento, os quiero mucho. Recuerden que años atrás me tatué Río en mi cuello. El tatuaje fue escrito por niños de las favelas. Brasil y Rio, tenéis un lugar especial en mi corazón".

La actriz y cantante confesaba recientemente durante la presentación de un documental sobre su carrera en el festival de Toronto, que se tomará un respiro de la música para concentrarse en ella. Sin poder contener las lágrimas, habló de los complicados momentos que atraviesa debido a su estado de salud y puso por fin nombre a la enfermedad que sufre: fibromialgia.

Casualmente esta es la misma dolencia que padece María José Campanario, que reveló esta primavera que hace doce años que le diagnosticaron esta enfermedad crónica, que provoca dolores musculares muy fuertes de origen desconocido, acompañados de sensación de fatiga y otros síntomas. La mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido que ser ingresada por este motivo en varias ocasiones, dado que a veces las crisis de dolor son tan fuertes que solo una medicación específica por vía intravenosa puede paliarlas, algo con lo que parece coincidir con la artista neoyorquina.