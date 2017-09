Curandera en paro y fan de los Duques de Cambridge Identificada la mujer acusada de un intento de robo en el colegio del príncipe George Louise Chantry se separó hace un año de su marido y sus vecinos dejan de manifiesto que su salud mental es precaria

Una mujer fue arrestada tras un incidente ocurrido en la escuela a la que asiste el príncipe George, hijo mayor de los Duques de Cambridge, Thomas's Battersea, en pleno centro de Londres, según informó Scotland Yard. El diario británico The Daily Mail ha identificado a la acusada de intento de robo. Su nombre es Louise Chantry, tiene 40 años, es una curandera en paro y se confiesa gran admiradora de la Familia Real. El diario británico ha tenido acceso a hablar con los que fueron sus vecinos de Littlehampton, West Sussex, que coinciden en señalar que se trata de mujer con un “temperamento feroz” que tuvo fuertes disputas con su marido antes de separarse. Al parecer Louise y David Chantry era un matrimonio vecino del barrio de Littlehampton, en West Sussex, que después de seis años de unión y una convivencia insostenible decidió separarse.

Antes de que eso sucediera sus vecinos fueron víctimas de las continuas discusiones. "Era una pareja tranquila, no se mezclaban realmente con la gente en la calle. Pero podías oírlos discutir. No fue muy agradable”, confiesa uno de sus vecinos. John Beckenham, de 88 años, que vive a dos puertas de distancia de la casa en la que vivían, comentó que le preocupaba la salud mental de la señora Chantry. "Había algo muy extraño en ella. Me preocupaba su estado mental”.

La madre de Louise Chantry, Rhona Crawford, de 75 años, ha hecho unas declaraciones al tabloide The Sun en las que se ha mostrado muy triste por lo sucedido: "Ella no habría hecho ningún daño a George. Ella sólo ama a la familia real y ama a los niños. Ella ha estado bajo mucho estrés. Estoy muy triste porque esto ha sucedido, es un incidente horrible”. Y quiso aclarar que su hija ve a los Duques de Cambridge como la familia perfecta: "La gente estaba enamorada de Diana cuando estaba viva, esto es similar. Es un cuento de hadas. Es una fantasía”.

Al parecer la Sra. Chantry había sido diagnosticada con depresión, se había separado de su marido y su salud mental era precaria. Louise Chantry, que permaneció varios minutos en la escuela antes de ser detenida, ha sido puesta en libertad bajo fianza después de 24 horas de arresto y debe regresar a comisaría el próximo mes. Fuentes describieron su situación como un "caso triste", y señalaron que no se trataba de “un cerebro criminal”.

Según informó la Policía Metropolitana en un comunicado, el arresto tuvo lugar el miércoles, 13 de septiembre, a las 14:15 horas debido a un incidente que se produjo el martes, 12 de septiembre, cuando una mujer accedió a las instalaciones del colegio en un supuesto intento de robo. "La mujer detenida fue llevada a una comisaría de policía del sur de Londres donde permanece bajo custodia. Estamos trabajando en colaboración con la escuela, a la que asiste Su Alteza Real el Príncipe George, para revisar su seguridad después del incidente", recoge la nota.



También se informó de que el bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra, tercero en la línea de sucesión al trono, no estaba presente en el momento en el que se produjo el arresto, ya que como ha empezado este año, terminan las clases a la hora del almuerzo.

El príncipe George de Inglaterra, hijo de los duques de Cambridge Guillermo y Catalina, regresó a la escuela con normalidad después de que una mujer burlara la seguridad del colegio para robar y ha sido el colegio Thomas's Battersea quien ha decidido reforzar su seguridad a raíz de este suceso. Una portavoz del Palacio de Kensington ha afirmado: "Somos conscientes del problema, pero no haremos comentarios sobre asuntos de seguridad".