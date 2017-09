El emotivo mensaje de la donante de Selena Gómez Francia Raísa es íntima amiga de la cantante y la considera como una hermana

Francia Raísa tiene 29 años, nació en California y también es actriz. La mejor amiga de Selena Gómez actualmente es una de las personas más buscadas en Google por el increíble gesto de amor que ha tenido con la cantante al donarle uno de sus riñones de forma totalmente desinteresada. Este mismo lunes Selena dejó de piedra a sus seguidores al desvelar junto a una fotografía en su Instagram que tuvo que recibir el trasplante debido al lupus que padece y que gracias a él mejoraría su estado de salud. En la imagen se ve a las dos amigas dadas de la mano junto a un texto en el que la cantante solo tiene palabras de gratitud hacia la que considera su "hermana".

I am beyond grateful that God would trust me with something that not only saved a life, but changed mine in the process. This was part of our story, and we will share it soon, but what is important now is that this is not the only story. For more information regarding Lupus, please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org -- Love you sis, so glad we’re on this journey together. ❤️ xx Una publicación compartida de Francia Raísa (@franciaraisa) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:19 PDT

Selena da las gracias publicamente a su gran amiga por realizar este "sacrificio" de por vida, y Francia Raísa no ha tardado en responder. La también actriz ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que también está muy agradecida por compartir este fuerte vínculo que las unirá de por vida. "Estoy más que agradecida de que Dios confiara en mi para algo que no solo salvaría tu vida, sino que también cambiaría la mía en el proceso. Esto fue parte de nuestra historia, y la compartiremos pronto, pero lo que es importante ahora es que esta no es la única historia", escribió Raisa y añadió : "Para más información sobre lupus, por favor vayan al sitio web de Lupus Research Alliance: www.lupusresearch.org. Te amo hermana, estoy muy agradecida de estar en este camino contigo".

La amistad entre Selena y Francia viene desde hace casi una década y las dos han presumido en varias ocasiones de su vínculo fraternal. “Estoy obsesionada con cada recuerdo que hemos construido en estos ocho años y en los muchos que nos quedan por crear. Estoy muy agradecida con Dios por ponerte en mi camino, en el momento en que lo hizo. He aprendido mucho de ti. Estoy muy, pero muy orgullosa de ti”, escribió Francia Raisa de Selena Gomez en junio de 2016.

Francia Raísa nació en Los Ángeles, pero sus orígenes son hondureños y mexicanos. Comenzó como modelo en anuncios publicitarios, pero su gran debut en el cine fue junto a Hayden Panettiere en A por todas: De nuevo una vez más y en la serie de ABC Vida secreta de una adolescente, con la que ganó un premio ALMA en 2011 como actriz revelación .Trabajó con Selena Gómez en el videoclip de la canción Everybody knows, que salió a la luz en 2013, de Dustin Tavella. Además de actriz, es bailarina y dedica su tiempo a causas benéficas en favor de los necesitados. Igual que su amiga Selena, es muy influyente entre sus seguidoras que imitan su estilo y gustos (tiene más de 591.000 seguidores en Instagram).