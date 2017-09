La tragedia del 11 de septiembre los unió y hoy son marido y mujer

El 11 de septiembre del 2001 fue uno de los días más terribles y trágicos de América, sin embargo dos víctimas de los ataques terroristas encontraron el amor mientras se recuperaban de la muerte de sus padres, quienes perdieron la vida durante el atentado. Brielle Saracini y Sean McGuire se casaron en una ceremonia romántica dos días antes del 16 aniversario de los ataques que marcaron la historia de Estados Unidos.

Facebook: Brielle Saracini

El padre de Brielle, Víctor Saracini, capitán del Vuelo 175 de Estados Unidos, fue secuestrado por el grupo terrorista islámico Al Qaeda y se desplomó en la Torre Sur del World Trade Center en el ataque. Por su parte, el padre de Sean, Patrick McGuire, trabajó en el piso 84 de Euro Brokers Inc en la Torre Sur y estaba en el edificio cuando el avión golpeó.

Patrick había planeado huir del edificio, pero una falta de comunicación le hizo creer que la situación estaba bajo control, por lo que terminó quedándose dentro para perder la vida unos minutos después. Ambos dejaron atrás a sus esposas e hijos - Víctor tenía dos hijas y Patrick tenía dos hijos y dos hijas-. Brielle y Sean tenían sólo 10 años cuando sus respectivos padres fallecieron y se conocieron dos años más tarde en el campamento “Better Days” en Nueva Jersey, dedicado exclusivamente a aquellos que perdieron a seres queridos debido a los ataques terroristas.

"Nos conocimos dos años después del 11 de septiembre, sólo eramos dos niños que solían pasar el rato juntos en la piscina y jugando baloncesto. Finalmente nos enamoramos", dijo Brielle al Daily Mail. En referencia a su romance, Sean dijo: "Esta tragedia nos unió, pero definitivamente no dejamos que nos defina. Nuestra relación es mucho más que la forma en que nos conocimos. Dicho esto, creo que una de las razones por las que nos conectamos tan bien es porque tenemos ese terreno en común", admitió.

Durante la ceremonia, los novios y los invitados guardaron un momento de silencio para reconocer la presencia de sus padres y la influencia que ambos tuvieron en su relación y en sus vidas y honraron de esta forma el recuerdo de quienes fueron grandes hombres de familia. "Era importante para nosotros hacerlo, honrarlos adecuadamente y rendir homenaje a cómo nos criaron y nos moldearon. También quería mantener un asiento apartado para mi papá, así que puse su sombrero de capitán sobre una silla en la primera fila ", contó Brielle a Daily Mail.

“Lo que me llevo del 11/9 es que la gente puede ser capaz de romper el acero y las estructuras, pero jamás será capaz de destruir el amor”, dijo la radiante novia durante la ceremonia. “Me pasaba semanas en aquel campamento, contigo, y me enamoraba cada vez más con cada día que pasábamos juntos. Creciendo juntos, aprendiendo y uniéndonos cada vez más.”

Sin embargo, para las madres de los novios resultó difícil no mostrarse emocionales por no contar con la presencia de sus maridos en la tan esperada boda. Ellen, la madre de la novia dijo sentir un enorme vacío. "Víctor no está aquí hoy, Víctor no va a acompañar a su hija por el pasillo, no habrá baile padre-hija. Víctor no estará radiante de alegría y de orgullo por su mayor logro, sus hijas”, dijo la madre al Daily Mail.

“No experimentará el día más feliz de Kirsten y Brielle. No me sujetará la mano, me mirará a los ojos, sonriendo conmigo. A menos que yo crea. El clima que rodeaba el día de la boda de Kirsten era frío y lluvioso, pero el día en que se casó, estaba soleado y cálido, no hubo ni una nube en el cielo. Cuando llegamos a Austin a la boda de Brielle, el clima era húmedo y caliente, pero para el día de la ceremonia era inusualmente fresco y agradable, sólo para volver a caliente y húmedo una vez que todo había terminado. Él estaba allí, sólo tienes que buscar las señales. No había ninguna mano que sostener, pero sonrío y lo siento en mi corazón.”