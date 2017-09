Este papá tiene una sola regla para que sus hijas tengan una cita y es la mejor que hemos escuchado

Ser padre de seis bellas niñas debe ser increíble, aunque implica el saber que durante años, varios pretendientes tocarán a la puerta para salir con ellas. Eso lo tiene muy presente J. Warren Welch, un escritor originario de Tennessee que ha compartido en sus redes sociales la única regla que tendrá para esos muchachos y la respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar, pues con su texto ha roto varios estereotipos.

“Tendrán que preguntarles a ellas cuáles son sus normas”. Así de sencilla es su norma, con la que desea alejarse del tipo de padre sobreprotector que intimida a otros hombres para mantenerlos alejados de sus hijas, algo en lo que está en contra. De hecho, confía en las decisiones que puedan tomar sus seis mujeres, a quienes ha inculcado el ser independientes y autosuficientes.

“No estoy educando a mis hijas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que su padre se comporte como un desagradable macho posesivo para ser tratadas con respeto. Las respetarás y si no, te prometo que no necesitarán de mí para ponerte en tu lugar”, continúa el texto que se ha ganado miles de comentarios y que ha sido compartido más de 42 mil veces. Ante esta respuesta, Warren se dijo sorprendido en otras de sus publicaciones, aunque espera que otros padres se sumen a esta nueva forma de criar a las mujeres.

Tras hacerse popular su regla, el autor explicó a Today que no está en contra de un instinto protector, sino de la idea de que el sexo femenino necesita de alguien para ser protegido. “Entiendo el impulso que sienten algunos padres cuando intentan proteger a sus hijas, pero el tipo de posturas a las que yo me refiero no tiene nada que ver con ese ‘instinto protector’, sino con el problema que tienen algunos hombres al mostrar su dominio sobre las mujeres. Son los mismos que creen que las mujeres necesitan de hombres para cuidar de ellas”.