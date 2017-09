Georgina Rodríguez y su llamativo 'look' para ir al fútbol: una 'bata' La novia de Cristiano Ronaldo, que ha añadido a Lorena Van Heerde a su lista de amigos, sorprende con un estilismo lencero que acentúa sus curvas premamá

Las redes sociales nos han descubierto una nueva amistad, la de Georgina Rodríguez y Lorena Van Heerde. La que fuera Miss España 2001 ha compartido esta imagen que no deja lugar a dudas. "Primer partido de Champions animando a Cristiano Ronaldo con la mejor compañía", escribe. Lorena posa con una embarazada Georgina desde el palco del Santiago Bernabeu, estadio en el que tuvo lugar ayer el partido que enfrentó al Real Madrid con el APOEL Nicosia. Junto a ellas aparece el cirujano Rafik Dehni, pareja de la modelo alicantina y padre de su hija Alexia, de un año.

Primer partido de Champions animando a @cristiano ⚽️con la mejor compañía @georginagio 💕@doctor.rafik ❤️!! #champions #happy #football #madrid #friends #realmadrid Una publicación compartida de Lorena Van Heerde (@lovan21) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 1:35 PDT

Para una noche de fútbol, en la que Cristiano Ronaldo anotó dos de los tres tantos de su equipo, Georgina eligió un 'look' de lo más sugerente. Sorprendió con una bata lencera de color rosa anudada a la cintura, muy similar a esta que os mostramos de Oysho, que acentuaba sus curvas premamá. La oscense, de 23 años, completó su estilismo con unas sandalias negras a juego con el bolso, y unos llamativos pendientes de aro plateados.

VER GALERÍA

Georgina no solo es amiga de Lorena, también lo es de su pareja. De hecho, el cirujano Rafik Dehni, fundador y director médico de la clínica Beauty and Co de Madrid, podría ser el 'culpable' de la amistad entre ambas, ya que hace unos meses, la oscense se puso en sus manos para preparar "la piel para el veranito".

Preparando la piel para el veranito con @doctor.rafik 💥 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 10 de May de 2017 a la(s) 10:45 PDT

La modelo se ha adaptado a la perfección a su nueva vida, y poco a poco va sumando más amigos a su círculo. A esta amistad hay que sumar la que mantiene con Daniela Ospina, exmujer de James Rodríguez, con quien ha disfrutado recientemente de unas tranquilas vacaciones en Ibiza.

ATARDECERES 🌅 Buenos momentos, con hermosas personas . 💖🌟 Una publicación compartida de Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 12:34 PDT

Georgina tiene motivos más que suficientes para sonreír. En lo profesional, ha fichado por una prestigiosa agencia de modelo; y en lo personal, está encantada con su próxima maternidad. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró a la revista ¡HOLA!.