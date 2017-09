¿Quién es Francia Raisa, la donante de Selena Gomez? La actriz norteamericana de orígenes hondureños y mexicanos es íntima de la cantante a la que considera como una hermana

Dicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano y que hay amistades que son fraternales. En el aparente frívolo mundo del espectáculo aún hay gestos que nos conmueven por su solidaridad y por su generosidad. La última historia de amistad verdadera nos ha llegado de la mano de la donante de Selena Gomez, Francia Raisa, que le ha donado de forma totalmente desinteresada un trasplante a la cantante debido al Lupus que padece.

Este mismo jueves Selena desvelaba, a través de una fotografía en su Instagram, que había recibido un trasplante de riñón, vital para su recuperación, que no ha venido de la mano de un donante anónimo o de un familiar, sino de su buena amiga Francia Raisa que ha querido entregarle el mejor regalo que se le puede hacer a alguien: la salud. En la instantánea se ve a las dos mujeres dadas de la mano junto a un texto en el que la cantante solo tiene palabras de gratitud hacia la que considera su "hermana".

La amistad entre ambas mujeres viene desde hace casi una década y las dos han presumido en varias ocasiones de una relación fraternal entre ellas. Francia, de 29 años (cuatro más que Selena) es una intérprete estadounidense con raíces hondureñas y mexicanas que le han otorgado una belleza exótica. Tras pequeños papeles en comedias, se hizo conocida por su participación en Bring It On: All or Nothing, donde da vida a Leti una animadora latina. Ambas artistas trabajaron juntas en el videoclip de la canción Everybody knows, que salió a la luz en 2013, de Dustin Tavella

También Francia siente debilidad por Selena y considera a la artista más que una amiga, una "hermana" tal y como publica en su perfil de Instagram en la que también se muestra muy agradecida por lo bien que se porta la cantante con ella. En julio del año pasado, Francia Raisa publicaba un bonito retrato de las dos junto a un texto en el que le agradece "venir a verme y consolarme" cuando sufrió un desamor o como Selena sacó tiempo cuando "recibí buenas noticias [...] y me dedicaste unos minutos antes de subir al escenario solo para felicitarme". La actriz también agradece que Selena "siempre esté ahí" y por eso se muestra "tan agradecida de que Dios te puso en mi vida".

Pero además de ser una cara bonita, la artista también muestra su altruismo no solo con sus amigos. De hecho Francia, que además de dedicarse a la interpretación es abogada y tiene formación de baile, es embajadora de Unlikely Heroes, una iniciativa que pretende concienciar sobre la trata de personas.