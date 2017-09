Jennifer Lawrence se viste de novia para hacer oficial su noviazgo con Darren Aronofsky

Nueva York ha sido testigo de lo que hasta ahora era un secreto a voces. Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky por fin han hecho oficial su noviazgo. El cineasta, de 48 años, y la actriz, de 27, han posado juntos por primera vez sobre una alfombra roja y como no podía ser de otra manera lo han hecho en el estreno del filme en el que se enamoraron, Mother!

La primera en pisar la alfombra del Radio City Music Hall fue una bellísima Jennifer Lawrence que sorprendió vestida de novia con un diseño blanco de Dior Haute Couture y un bonito recogido floral en el pelo que bien podría valerle para pronunciar el ‘sí, quiero’. En el photocall la esperaba el director y su pareja sentimental, Darren Aronofsky, vestido completamente de negro, con quién no dudó en posar con la mejor de sus sonrisas. En declaraciones a ET online, Lawrence no dudó en dejar de manifiesto el profundo amor y admiración que siente por el cineasta. “Él es único. No hay nadie con quien se le puedo a comparar. No hay nadie como él", señaló con un brillo en los ojos propio de una mujer enamorada.

En el Festival Internacional de Cine de Toronto fue su primera aparición en público, aunque evitaron posar juntos y lo hicieron siempre junto al resto del equipo, entre ellos el español Javier Bardem y la estadounidense Michelle Pfeiffer. Aunque no posaron solos, sí hubo gestos de complicidad entre ambos. El director ayudó a la actriz a su llegada al teatro y en el momento de posar ante los flashes, Jennifer Lawrence agarraba del brazo a su pareja cuando parecía que nadie les veía.

Fue en el festival canadiense donde Darren Aronofsky le dedicó bonitas palabras a su musa. “No sé lo que le hace fantástica, tal vez fueron sus padres, tal vez fue el agua de Kentucky", bromeó. "No tengo ni idea, pero es como el talento de una generación. Es un torbellino, un huracán, un terremoto y una tormenta de talento".

Hace ya un año se comenzó a hablar de noviazgo, pero la pareja prefierió llevar su amor con total discreción. La diferencia de edad entre ambos -Darren Aronofsky tiene 48 años, mientras Jennifer Lawrence acaba de cumplir 27 años, no ha supuesto para ellos ningún problema. "He estado antes en relaciones en las que solo he estado confundida, y con él nunca estoy confundida", se sinceró la actriz en una entrevista a Vogue. Lawrence confesó lo que le atrajo de Darren durante la producción de la película: "Tuvimos energía. Yo tenía energía para proporcionarle. No sé cómo se sintió él cuando nos conocimos". La actriz asegura que además es un "padre increíble" (tiene un hijo de la relación que mantuvo con la también actriz Rachel Weisz), y una persona digna de admiración. "Cuando veo Mother! me recuerda una vez más lo brillante que es".