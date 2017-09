'¡Hubo un beso fabuloso, fabuloso!', después de 76 años de espera, esta pareja logró tener su final feliz

¡Nunca es tarde para recuperar un amor perdido! Y si no me creen, pregúntenle a Carl Warner, un hombre de 92 años que logró robarle un beso a su crush de secundaria tras 76 largos años de espera. En un mágico reencuentro con la que algún día fue su amor imposible, el Señor Wagner cumplió uno de sus mayores sueños, demostrando que mientras haya vida, nunca se debe perder la esperanza.

Facebook: Wish of a Lifetime

Cuando Warner se enamoró de su amiga de secundaria, Abby Deutsch, pasó meses planeando la forma perfecta para pedirle una cita, pero justo en los días que se armó de valor para invitarla a salir y comenzó a ahorrar dinero como mensajero de telegramas en Western Union, Japón atacó Pearl Harbor llevando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando el valiente joven decidió alistarse en los infantes de marina, viéndose obligado a dejar su hogar en Miami Beach a muchos kilómetros de distancia. Tendrían que pasar 76 años antes de que Warner y Abby Deutsch pudieran tener esa cita pendiente que aquel joven nunca logró dejar en el pasado.

Los viejos amigos retomaron contacto hace unos diez años cuando un amigo en común le dio el teléfono de Abby a Warner, pero durante ese largo tiempo nunca lograron encontrarse en persona por diferentes circunstancias de la vida. Gracias a un programa entre Wish of a Lifetime, una fundación que ayuda a las personas mayores a cumplir sus metas, y Brookdale Senior Living, la residencia donde Deutsch vive en Florida, los dos finalmente fueron capaces de hacer su reunión y llevar a cabo esa cita que tanto tiempo los estuvo esperando.

“Hubo un beso fabuloso, fabuloso”, dijo Deutsch a la revista PEOPLE. “¡Si así besa este hombre después de 76 años, entonces me voy y vuelvo en otros 76!”, bromeó.

Cuando Deutsch llegó al lugar acordado, ambos se tomaron de la mano y pasaron horas platicando acerca de cómo fueron sus vidas durante todos esos años en los que estuvieron separados. "Nos abrazamos y nos besamos, como yo sabía que lo haríamos", dijo Warner a PEOPLE.

Durante ese tiempo, la entonces joven Abby disfrutó bastante de la vida, permaneciendo activa como secretaria en la Universidad de Miami y criando a 3 hermoso niños con su ya fallecido esposo. Por su parte, tras años de guerra, Warner comenzó a trabajar como corresponsal extranjero, donde cubrió historias peligrosas que lo llevaron a ser encarcelado en Cuba y a ser "fusilado" en Venezuela. Incluso Walter Cronkite, el legendario presentador de CBS Evening News, reportó -por error- en dos ocasiones que Warner había muerto en una misión.

A pesar del tiempo y los caminos separados que ambos tomaron, los amigos recordaron sus épocas de secundaria como si hubiera sido ayer y por fin, Warner tuvo la oportunidad de explicarle a su eterna enamorada por qué cupido llegó en el peor momento para él.

"Yo no tenía coche, no tenía trabajo, no tenía dinero, ¿cómo vas a invitar así a una chica?”, dijo a PEOPLE. "Quería salir con ella desesperadamente y lamentablemente me tomé demasiado tiempo para preguntar, porque justo después de cumplir los 17 años, me tuve que ir a la guerra".

Durante su entrevista Warner afirmó que la visita de Abby lo llevo de vuelta a un momento de su vida en el que las cosas eran más simples y admitió estar teniendo dificultades con la vejez pues extraña su carrera y las cosas emocionantes que era capaz de hacer. Sin embargo, asegura que los pocos días que paso al lado de Deutsch hicieron que todas esas preocupaciones desaparecieran, aunque fuera sólo por un momento.