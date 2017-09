Exclusiva en HOLA! USA, Jennifer López en su casa de Los Hamptons: 'Siento que canto mejor en español que en inglés'

Dos décadas han transcurrido desde que saltó a la fama y Jennifer Lopez ha conseguido todo lo que se ha propuesto: ha triunfado en el cine, la televisión y la música, además de ser empresaria e imagen de algunas de las firmas más cotizadas del planeta, como L‘Oreal. Por si fuera poco, la que tal vez sea la diva latina más importante de Estados Unidos es madre de sus mellizos Emme y Maximilian, forma junto al exjugador de béisbol Álex Rodriguez una de las parejas más fotografiadas y relevantes del momento, y se dispone a lanzar un nuevo álbum, cantado íntegramente en español y titulado Por primera vez. Quizás sea por eso que, al recibir a HOLA! USA en exclusiva en su maravillosa casa en los Hamptons, Jennifer Lopez califica este período de su vida como una “etapa dorada”.

"Porque siento que mi luz interior brilla más fuerte que nunca, que soy mejor persona, hija, madre, amiga y novia”, asegura.“Soy mejor”. “Quiero ser mejor, pero estoy OK con lo que soy”, añade durante la entrevista. “Me acepto completamente con todas esas cosas. No estoy aquí para ser perfecta, estoy aquí para ser simplemente mi mejor versión, con todo lo que eso implique”.

Según Jennifer, su mejor versión la incluiría cantando en español, un idioma que, aunque confiesa que le cuesta más que el inglés (“no es un secreto”, dice), le seduce mucho más, y le ha llevado a grabar con Gente de Zona o Wisin en su disco Por primera vez, además de haber contado con la producción ejecutiva de su ex marido, Marc Anthony. “Amo cantar en español, porque es más romántico”, dice convencida. “Es el idioma de mis pasiones y ser apasionada es una parte tan integral de mi ser. El español me cuenta al oído cosas que no me puede contar el inglés. Además, siento que canto mejor en español que en inglés. Al final, todos vamos por la vida interpretando una canción”.

Álex Rodriguez también parece ser parte de esa época dorada que vive la cantante. "Estoy en una relación linda. Y siento que es la primera vez—creo que en toda mi vida— que puedo decir esto”, declara. “No quiero decir que no haya tenido relaciones lindas antes, o que no haya habido amor. Todas estuvieron llenas de amor y aventuras, pero esta es la primera relación en la que ambos hacemos mejor al otro. Nos complementamos muchísimo. Esto es amor puro y real. Ese deseo de apoyar a la otra persona y que eso te haga feliz… Hay un sentido de desprendimiento, de amor incondicional en esta relación que la hace verdaderamente hermosa, diferente, ¡y saludable!”