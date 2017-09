¿Qué le parece a Stella del Carmen el nuevo negocio de su padre, Antonio Banderas? El actor, director, productor y diseñador se embarca en un prometedor proyecto adaptado a las nuevas tecnologías

Actor, director, productor, diseñador... "Canto, bailo, me gusta mucho la fotografía, escribo, compongo música, toco el piano y la guitarra...". ¿Hay algo más con lo que nos pueda sorprender Antonio Banderas? Pues parece que sí, ya que el actor se ha embarcado en un prometedor proyecto adaptado a las nuevas tecnologías. Se trata de VIBUK, una red social de casting y empleo para el talento artístico (actores, modelos, figuración, bailarines, influencers, cantantes...) que creó el publicista Jorge Martínez hace cuatro años y que ahora, después de un intenso trabajo, ha crecido en los últimos meses hasta contar 150.000 usuarios, al ritmo de 500 diarios. Banderas, que dentro de unos días recibirá el Premio Nacional de Cinematografía, se ha convertido en socio inversor de esta aplicación cien por cien española que aspira a "meter el talento de los artistas en el bolsillo del usuario" y donde se respeta el trabajo de los agentes.

VER GALERÍA

VIBUK se descarga en el móvil y, como hacen otras redes, conecta a empresas o particulares que pueden estar interesadas en contratar artistas o que se ofrezcan para trabajar. "A mi lo que me parecía increíble es que nadie hubiera tenido una idea como esta", confesó el actor durante la presentación que ha tenido lugar en Madrid. "Como actor ya no voy a hablar, porque a mí probablemente ya no me hace falta, pero como director y como productor me hubiera ahorrado una cantidad de dinero extraordinaria si hubiera existido en el momento en el que yo hice el casting de El camino de los ingleses". Su implicación ha sido total y está muy ilusionado con todo lo que está por venir: "Quiero poner mi imagen, mi nombre, mi trabajo... pero también ha habido una implicación económica. He adquirido un tanto por ciento de la compañía y he invertido capital, es decir, la fe en este producto es total. Mi implicación es completa. Yo voy con todo en esta historia".

Banderas, que durante la rueda de prensa confesó que se había comprado su primer móvil hace solo tres años, explicó lo que había opinado su hija Stella del Carmen cuando le habló de este proyecto. "A mi hija le pareció interesante. Stella me da mil vueltas con esto, porque es una de esas niñas nacida en la generación de la informática, del mundo de las nuevas tecnologías. Ella hace cosas que yo no hago. Yo en el ordenador tengo que cerrar una ventana para abrir otra. Mi hija, por ejemplo, tiene siete ventanas abiertas y está haciendo siete cosas al mismo tiempo. Y yo digo: '¿Cómo haces eso?', y me dice: 'Es lo normal, papá'. A ella le interesó el proyecto, probablemente porque la idea es simple", aseguró.

VER GALERÍA

"En mi época era casi indignante, porque tenías que irte a una cafetería a ver si allí te enterabas de alguna audición o conocías a un director. Era un poco de locos, podías quedarte en la puerta de un teatro porque el portero no te dejaba entrar", recuerda el actor en una entrevista con EFE, y añade: "Estamos dando es una herramienta, como fueron en su momento las páginas amarillas". Pero VIBUK no es solo un sitio para profesionales, ya que cualquiera se puede registrar en ella con el fin de dar a conocer su talento y monetizar una habilidad o un rasgo físico. "Aspiramos a que la gente acabe abriendo la app solo por entretenerse", declara Banderas, que está a punto de viajar a Sudáfrica para presentar su nueva línea de perfume.

Antonio, que cada día está más feliz al lado de su novia, Nicole Kimpel, está inmerso en otros proyectos, como la serie y la película basada en la vida de Pablo Picasso: "Acabo de firmar para hacer la serie sobre Picasso, para National Geographic. Vamos a estar produciendo y el rodaje empieza en noviembre. Además mañana me reúno con Carlos Saura, director de la película que nada tendrá que ver con la serie. Son dos proyectos diferentes". Eso sí, confiesa que en este momento lo que más le apetece es dirigir: "Ahora quiero hacerlo sobre ideas personales, mías, del mundo que me ha tocado vivir... Estoy escribiendo mucho últimamente".

VER GALERÍA

Al ser preguntado por cómo se encontraba de salud, el intérprete español explicó: "Estoy muy bien. No me encuentro desposeído de la fuerza ni de las habilidades que he podido tener antes de que me diera el achuchón este. Tampoco fue tan grave lo que me pasó. Dicen que cuando leen los informes, ni siquiera lo consideran un ataque al corazón, sino que era una angina (...) Yo hago ejercicio, corro por la mañana siete kilómetros, hago vida normal...".