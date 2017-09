Lo que este profesor hizo para apoyar a su alumna te derretirá el corazón

A lo largo de nuestra vida como estudiantes nos encontramos con maestros de todo tipo; cultos, divertidos, inteligentes, comprensivos...la lista es interminable. Algunos de ellos simplemente pasan de largo e incluso puede ser que nos cueste trabajo recordar sus nombres o la materia que nos impartieron, sin embargo, existen otros que, por una razón u otra, logran tener un impacto muy especial y dejan una huella imborrable en nuestras memorias. Sin duda, este es el caso del profesor Henry Musoma, un maestro que está recorriendo las redes sociales gracias a un desinteresado acto de bondad que le ha ganado un lugar muy especial en los recuerdos universitarios de su alumna Ashton Robinson.

Esta conmovedora historia comenzó esa misma mañana cuando la niñera del hijo de Ashton canceló de imprevisto su asistencia de ese día por la tarde. Robinson, acorralada por la situación y preocupada por su desempeño académico, decidió escribirle un correo a su profesor, el señor Musoma, para explicarle la situación y preguntarle si existía alguna alternativa para no perder la calificación del curso programado para ese día. A las pocas horas Ashton recibió una llamada de la universidad y se encontró con la grata sorpresa de que su maestro quería hablar con ella. Durante la llamada, el Doctor Henry le aseguró a la estudiante que no había ningún problema con la situación y la invitó a llevar con ella a su hijo, Emmett, a la clase para que así no tuviera que perder el curso de ese día.

Sorprendida y agradecida, Ashton accedió y acudió a la universidad con su hijo en brazos para encontrarse con la que sería una segunda sorpresa: el Doctor Musoma no sólo estaba dispuesto a permitir que el pequeño se encontrara en el salón, sino que también se ofreció a cargarlo y atenderlo durante unos minutos para que la joven pudiera realizar sus apuntes sin ninguna complicación.

Robinson quedó tan conmovida por la situación, que decidió compartir un video en su perfil de Facebook. En este muestra a su profesor con el pequeño Emmett en brazos y da una pequeña explicación en la que agradece este maravilloso acto de bondad que sin duda cambió por completo su día.

El post ha sido compartido más de 12 mil veces y en todos los comentarios se pueden observar incontables halagos y felicitaciones que aplauden la compresión del profesor y su enorme bondad al haber apoyado a la alumna en uno de los momentos más complicados de su carrera.