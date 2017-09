Las emotivas últimas palabras de una de las víctimas del 11 de septiembre

Han pasado 16 años de aquel terrible día, pero pocos pueden olvidar lo que representó el 11 de septiembre. Con tremenda incredulidad, el mundo era testigo de la devastación de toda una sociedad y de la muerte de cientos de personas sin que se pudiera hacer nada por evitarlo. Si se trata de un recuerdo lúgubre para todos, hay familias que en ese día ven la terrible despedida de sus seres queridos. Como Julie Sweeney Roth, quien ese día perdió a su esposo Brian, uno de los pasajeros del vuelo United Airlines 175, que tuvo la oportunidad de despedirse en una llamada antes de que el avión se estrellara contra el World Trade Center.

“Jules, soy Brian. Estoy en un avión que ha sido secuestrado. Si las cosas no salen bien, y no se ven nada bien, solo quiero que sepas que te amo absolutamente, que quiero que te vaya bien, sal y ten buenos momentos, lo mismo para mis padres y para todos, y solo te amo completamente, y te veré cuando tú llegues ahí. Bye, bebé. Espero llamarte”, se escucha en la devastadora llamada que quedó documentada cuando Julie no pudo contestar y Brian decidió dejar el mensaje en el buzón de voz. Después de contactar a su esposa, Brian llamó a su mamá y le dijo que la amaba antes de que la llamada se cortara abruptamente, solo tres minutos antes del impacto.

“Mantienes esta esperanza, especialmente por alguien como Brian que, sé que es una forma tonta de ponerlo, pero era un guerrero. Y simplemente no podías creer que algo como esto nos lo podría quitar. Así que mantienes esta esperanza hasta que sea validado de alguna manera. Todo lo que yo necesitaba era ese mensaje y creo que él lo dejó muy desinteresadamente. No creo que lo haya dejado sino hasta que supo que no regresaría a casa. Cuando lo recibí, era tan Brian. Era su última petición para mí y su última manera en dejarme saber que iba a estar bien. Y de que creía que me iba a volver a ver. Y eso era todo lo que yo necesitaba saber. Estoy agradecida por eso. Estoy tan agradecida por ese mensaje porque por lo menos sé, sin ninguna duda, lo que él estaba pensando. La calma en su voz me tranquilizó. Así que tengo eso. Y como está en un mensaje puedo compartirlo con quien quiera escucharlo. Y es muy poderoso, hizo afirmaciones muy poderosas en ese mensaje”, explica Julie.

El audio está expuesto en el 9/11 Memorial & Museum, como se puede ver en la fotografía compartida en Twitter por el Profesor Frank McDonough. Puedes escucharlo en el siguiente video.