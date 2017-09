El pequeño pueblo en Georgia que se organizó para alimentar a cientos de personas tras el huracán Irma

Perry es un pueblo en el centro de Georgia de apenas 16 mil 200 habitantes. En estos días, ese pequeño y acogedor lugar se ha vuelto el refugio de cientos de personas que han escapado de Florida tras el paso del Huracán Irma y sus habitantes los han recibido con los brazos abiertos. Todo comenzó con la iniciativa de Jessica Gaston y su familia quienes, decidieron hacer algo por aquellas personas que tuvieron que dejar su hogar atrás.

“Mi hermana me llamó y me dijo, ‘¡hey!, ¿por qué no preparamos algunos platillos?’”, contó Jessica a People. La mujer pensó que era buena idea y reunió en casa a sus dos hijos y a algunos amigos que decidieron mostrar empatía con la causa. “¡Somos sureños!... Cuando tienes acceso a uno de esos enormes ahumadores, puedes cocinar de ocho a diez piernas de cerdo al mismo tiempo. Pártelos y tendrás 200 platos de barbacoa”, explicó sobre cómo lograron alimentar a tanta gente.

Por supuesto, en un lugar tan pequeño, las noticias corren rápido y, cuando más gente se enteró de la buena acción de la familia Gaston, el grupo se hizo más grande, las donaciones de ingredientes se hicieron presentes y otros salieron a la carretera con letreros avisando a los viajantes que ahí había comida. “Una mujer comenzó a llorar en cuanto detuvo su auto frente a nosotros. Se bajó y nos abrazó a todos. Viajaba con su hija de 4 años y había viajado hasta acá con el dinero de la renta”.

Tras conocer esa historia, Jessica decidió hacer un poquito más y de nueva cuenta organizó a sus vecinos para poder reunir donaciones en dinero y voluntarios que ayudaran a muchas más personas afectadas. Tras hacerse popular su post en Facebook, su natal Perry ha sido reconocido como un pueblo acogedor en el que se puede contar durante la tragedia.