La madre de Cristiano comparte la imagen más tierna de los mellizos de su hijo Los pequeños Eva y Mateo aparecen durmiendo a sus anchas en un sofá de la casa del futbolista

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, siempre ha demostrado ser una abuela cariñosa y entregada a sus nietos. En una demostración más de ello, la madre del futbolista compartía con sus seguidores una dulce instantánea en la que aperece junto a su hijo y, en primer plano, los pequeños Mateo y Eva, que llegaron a la vida del futbolista del Real Madrid el pasado mes de junio. "Mostrando a mi hijo quién es la abuela más orgullosa del mundo", escribe Dolores en el post que acompaña a la fotografía que ha logrado -hasta el momento- más de 84.000 likes.

Mostra aí filho quem é a avó mais babada do mundo ...😂😂minhafamiliameumundo #deuséfiel🙏 Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 12:16 PDT

Pero Dolores no ha sido la única de la familia que ha aprovechado el fin de semana para estar junto a los bebés. Katia Aveiro, hermana del astro portugués, también ha disfrutado de sus sobrinos, como reflejan estas imágenes en las que asegura ser la tía más feliz del mundo.

Isto explica Deus🙏👼🏻👼🏻 ... #amorsemfim #obrigadamanoporestabenção #deuséfiel #meusgemeosdeucoraçao #tiamaisfelizdomundo😍❤️🙏 #comoeuamoeles #deusnocomando🙏 Una publicación compartida de Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 3:20 PDT

Pensem numa tia feliz e apaixonada... ❤️❤️#amortãogrande #nãocabeemmim #vontadededetermaisumoudois😜 #minhafamilia❤ #deusnocomando🙏 Una publicación compartida de Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 12:33 PDT

Con la llegada de Mateo y Eva, Cristiano se ha convertido en padre de familia numerosa. En 2010 anunció la llegada de su primer hijo, Cristiano Jr., y en los próximos meses está previsto que nazca el bebé que espera con Georgina Rodríguez.

VER GALERÍA

La modelo oscense, de 23 años, que recientemente posaba por primera vez para la revista ¡HOLA! tras la confirmación de su embarazo, será madre, según apuntan medios portugueses, de una niña que nacerá el próximo mes de noviembre. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, confesaba en su entrevista.