9 tips para hacer tu vida más sencilla en el tráfico

¿Vivir en la ciudad es increíble verdad? Mil lugares a donde ir, cosas que hacer y muchas personas que conocer. Sin embargo todo beneficio conlleva un pequeño sacrificio, y desde hace ya algunos años pareciera que el nuestro está directamente relacionado con el tiempo. Una persona con auto, pasa en promedio 2 horas diarias atrapada en el tráfico ¡se imaginan! Esto representa 10 horas a la semana, 40 al mes y ¡21 días al año! Pero, antes de que entren en pánico y comiencen a sentir que se les está robando una pequeña parte de su vida, mejor intentemos ser positivos, y veamos el lado agradable de la situación, ya que estas horas no tienen por qué estar del todo perdidas, al contrario, pueden ser una oportunidad para realizar actividades que de otra forma nunca contemplarían. Si no pueden pensar en ninguna alternativa para ocupar su tiempo en algo productivo mientras están atorados en el tráfico, aquí les dejamos 9 tips, que sin duda darán un giro de 180 grados a su vida.

1. Una buena playlist:

Si sabes que vas a atravesar una urbe en la cual inevitablemente te vas encontrar con cuellos de botella, anticípate y crea diferentes playlists con tus canciones favoritas. Acondiciona tus listas para diferentes estados de ánimo, así tendrás opciones diferentes y podrás cantar, bailar o incluso recordar momentos especiales, en vez de estar contando los minutos que faltan para llegar a tu destino. Recuerda, la música incluso es considerada medicinal y puede modular tus estados de ánimo.

2. Audiolibros:

¡No te aburras! Mejor invierte tu tiempo en algo que te entretenga, te haga ser más culto o ¿por qué no? Mejor persona. Los audiolibros son una excelente opción para la gente que viaja en auto, ya que no representan ningún distractor que ponga en peligro la vida del conductor o de sus coches vecinos. Lo único que necesitas es descargar en tu celular o en tu tablet un buen audio, -hay mil páginas en Internet donde podrás encontrar el material que más te agrade- conectar tu aparato al sistema del auto y prestar atención a la información que brotará de las bocinas. Para hacer esto aún más sencillo, es ideal tener un

coche que te brinde todas las comodidades remotas para que puedas disfrutar de toda la experiencia sin complicaciones. Por ejemplo, La Nueva GLC de Mercedes-Benz es la opción perfecta, gracias a su versatilidad y su auténtico multitalento. Con su panel táctil con controlador y un display multimedia de 20.3 cm con COMAND Online, este SUV de lujo de tamaño mediano, proporciona al conductor todas las herramientas para disfrutar de un audiolibro al instante, sin mayor complicación y claro, con el mejor sistema de sonido.

3. Notas de voz:

¿Nunca te ha pasado que en tus momentos de ocio en el tráfico surgen las mejores ideas? Si te pasa seguido, ¡no lo desaproveches! Toma la oportunidad y registra cada idea millonaria en una nota de voz. A veces es bueno tener conversaciones con uno mismo; pensar en planes a futuro, cosas por hacer, negocios que emprender e incluso asuntos personales pendientes por resolver. Ya que no sería una buena opción que escribieras todas estas ideas que te vienen a la mente, -porque obviamente no es seguro- toma esta alternativa y en vez de solo pensarlas para después olvidarlas, regístralas en diferentes notitas de voz y al llegar a tu destino escúchalas para rescatar las mejores ideas y anótalas en algún sitio especial.

4. Snacks divertidos:

¡Lleva palomitas! Sí, palomitas. No hay nada más divertido que ver la ciudad como un gran cine, lleno de personajes y escenas ocurriendo por doquier. Aparte este puede ser un snack super healthy -si lo comes en pequeñas cantidades- y es muy fácil de preparar y llevar a cualquier sitio. Ahora, si no eres fan del maíz, no pasa nada, puedes acoplar este tip a tus gustos y llevar contigo cualquier colación que sea de tu agrado, por ejemplo cacahuates, arándanos, fruta y verduras o cualquier alimento que sea sencillo de ingerir. Es súper importante que lleves contigo algún alimento que evite que pases hambre, ya que si sumas el tráfico al apetito, puedes llegar a tener un resultado poco agradable que involucre dolores de cabeza y muy, muy mal humor.

5. Aprende a meditar:

Evidentemente no sería muy prudente entrar en meditación profunda durante el tránsito automovilístico, pues además de que tendrías que entrar a un estado muy profundo para poder superar los claxons, podría ser un poco peligroso. Dicho eso, la disciplina de meditación que sí puedes aprender por medio de audios, te permitirá soportar los estallidos neuróticos del tráfico. Sé precavido y tómate el tiempo para aprender a meditar. El zen es una buena escuela, pero existen numerosas corrientes y técnicas adaptadas para todo tipo de personas.

6. Clima adecuado:

Ya sea en temporadas de frío, de lluvia o de extremo calor, tener un coche con clima es vital para sobrevivir a las horas de tráfico. Es importante que no lleves el aire acondicionado a un nivel tan alto que llegues a casa estornudando, ni tan leve que los vidrios se empañen poniéndote en una situación de peligro ante cualquier imprevisto. Por eso, lo ideal es que tengas un auto que te ayude a regular la temperatura a un nivel natural y adecuado para tu salud. Como La Nueva GLC de Mercedes-Benz, que gracias a su sistema de climatización automática THERMATIC, te asegura desplazarte dentro de una burbuja que aísle los extremos cambios climáticos que vivimos hoy en día, velando por tu comodidad y sobre todo, tu seguridad.

7. Aprende un Idioma:

¡Bienvenue ! Dale la bienvenida a un nuevo idioma a tu vida de la manera más sencilla, practicando con audios dos horas diarias. Créanme cuando les digo que no hay mejor forma de aprender un nuevo idioma que escuchándolo con frecuencia y claro con un maestro especializado en el tema. Hoy en día es súper sencillo encontrar cursos de cualquier idioma en línea y a precios bastante accesibles, así que, no pierdas más el tiempo y proponte aprender tu idioma favorito para ese viaje que tienes en mente.

8. Que se acabe todo menos la gasolina:

El hecho de quedar atrapados en un embotellamiento es verdaderamente estresante. Si tu paciencia se acabó, que sólo sea eso y no la gasolina. Imaginemos estar atrapados en el tráfico con una alerta de poco combustible. Escalofriante, ¿no? De preferencia nunca dejes que la aguja baje de 1/4 de tanque.

9. Ponte cómodo:

No se trata nada más de ponerse el cinturón de seguridad. Antes de salir a la calle, asegúrate de que el soporte para la cabeza esté justo detrás de ti, alineado con tus orejas. Acomoda el asiento y el volante para que te sientas más cómodo y revisa todos los espejos para que no tengas que inclinar o estirar el cuello. Ahora, ¿te ha pasado que por fin encuentras el ajuste perfecto para tu cuerpo y todo se arruina cuando le prestas el coche a algún miembro de tu familia, más alto o más pequeño que tú? Bueno, si la respuesta es sí, olvídate por completo de este problema con la nueva SUV de Mercedes. La Nueva GLC de Mercedes-Benz incluye dentro de una de sus múltiples maravillas, un ajuste eléctrico para los asientos delanteros con función de memoria. Así es ¡memoria! Lo que significa que nunca más tendrás que volver a pasar minutos ajustando tu asiento para sentirte cómodo, pues este súper auto lo hará por ti.