El truco de estos padres para que su niño se lave los dientes funciona y vas a querer usarlo

Seguro muchos padres han tenido que atravesar la batalla para que sus niños se laven los dientes, sin embargo, parece que esta pareja de Londres, Inglaterra, ha encontrado una divertida y creativa solución en la cual, contaron con una cómplice: el Hada de los Dientes. Henry Warren compartió en Twitter su idea y en pocas horas logró más de 6 mil retuits y aplausos de otros papás que saben del problema.

Todo comenzó cuando su niño de 8 años, Sam, perdió una de sus piezas dentales de leche y, como ya es tradición, decidió colocarla debajo de la almohada esperando dinero al día siguiente, lo que no ocurrió hasta un par de noches después. Al despertar, el niño al fin encontró una moneda, pero también, una carta en tono muy serio que lo hizo reflexionar sobre su higiene. “Esta carta es para informarle que hemos recibido su diente y se encuentra ahora en nuestro sistema. Habrá notado una demora en la entrega del pago. Señor Warren, tengo que informarle que esto se debe a la condición en la que encontramos dicho diente”, comenzaba la misiva firmada nada más y nada menos que por el Hada de los Dientes.

Ahí, la mágica experta en dentaduras invitaba a Sam a ser más cuidadoso con la manera en que se cepilla los dientes pues, como explicó en la carta, generalmente ella y su equipo buscan mayor calidad en las piezas que reciben. “Esperamos cierto uso en los dientes que recibimos, pero en esta ocasión, tuvimos que someterlo a comité para un análisis más profundo”, explica el Hada en la carta que, claro, Sam tomó muy en serio.

“Creemos que esto se debe a falta de cuidado de su parte. Hemos detectado residuos de Fanta, cereal y chocolate, los cuales no han sido removidos de manera correcta durante el cepillado. Le recomendamos que revise su práctica de manera urgente”, sentencia el texto, el cual promete no volver a aceptar un diente con esas características, lo que preocupó a Sam quien, como explicó su padre, ahora cuida a detalle tener limpios sus dientes y no deja pasar la oportunidad para cepillarlos.