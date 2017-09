Miguel Bosé desvela la identidad de sus cuatro hijos El cantante ha publicado en redes sociales el rostro de sus hijos para, según confiesa, frenar una extorsión

Miguel Bosé ha dicho basta. A través de sus redes sociales, el artista ha tomado la decisión de publicar la identidad de sus cuatro hijos para defenderse de la extorsión que desde hace un tiempo sufre tras serle 'hackeado' su correo electrónico. Así, con una imagen en la que aparece en Disneyland París con los pequeños Diego y Tadeo, de seis años, y Telmo e Ivo, de cinco, y otros dos adultos, el cantante ha decidido hacer pública esta fotografía con el fin de frenar la historia.

"Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato. Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias.", escribía el artista.

Una decisión que se ha visto apoyada por otros rostros conocidos como Paula Echevarría o Alejandro Sanz, que han querido comentar la publicación con mensajes de ánimo y cariño hacia Miguel y su familia. "¡No tienen nombre! Hijos de p*** se queda corto. Haces muy bien y disfruta de ellos", escribía la actriz a la vez que el intérprete de 'Corazón partío' añadía "La crueldad de alguna gente solo se compara con su avaricia. Espero que la justicia localice a este delincuente y a cualquiera que trate con él y les haga pagar por su delito. Un abrazo".

Fue en abril de este mismo año cuando el cantante sorprendía dejando a un lado el excesivo secretismo con el que siempre había tratado su parcela más privada compartiendo un álbum fotográfico de su estancia en el parque temático junto a sus hijos- que siempre aparecieron de espaldas-.