¿Cómo revisar daños en tu casa después de un temblor?

El pasado jueves por la noche, se registró un sismo de 8.2 grados Richter que sorprendió a varias personas en diferentes puntos de la República Mexicana. Considerado el movimiento telúrico más intenso en los últimos 85 años, el fenómeno se sintió en Chiapas (en donde fue el epicentro), Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y la Ciudad de México, puntos en los cuales hubo destrucción y tragedia.

Una vez que acaba de temblar, es necesario que revises detalladamente tu casa y las construcciones cercanas, pues muchas veces estas han sufrido daños que no se pueden percibir a primera vista. Es importante detectar si los daños ya estaban antes del sismo o se ocasionaron durante el mismo, por eso recorre con la vista paredes, ventanas y escaleras, busca grietas e identifica sin son superficiales – como en el yeso o la pintura- o profundas. Busca cristales quebrados y no te pares debajo de uno si identificas que está roto. En caso de encontrar un daño que parezca grande, avisa a las autoridades de protección civil, ellos enviarán a un especialista a determinar qué medidas se deben de seguir.

Revisa las llaves de agua y gas, que no hayan fugas en las tuberías y que no se haya quedado nada abierto o prendido durante la evacuación. Es importante que antes de salir del inmueble durante el sismo, revises que no se haya quedado la estufa prendida o algún aparato electrónico que pueda causar corto circuito encendido. Si no te dio tiempo de revisar, al regresar, esto es lo primero que debes checar para evitar incendios o catástrofes mayores.

Si detectas hundimiento o inclinación grave en alguno de los muros de una construcción, es señal de que el suelo no es resistente, por lo que es necesario desalojarlo y llamar a las autoridades inmediatamente. Antes de que los niños o mascotas reingresen a tu casa, es mejor que un adulto se asegure de que no se han sufrido daños.