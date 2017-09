Invitado al set de su nueva película 'Skyscraper' Dwayne Johnson se emociona al conocer al niño que salvó la vida a su hermano gracias a él Jacob O’Connor, de 10 años, aprendió la técnica de reanimación cardiopulmonar, en una de las películas del actor, y pudo salvar a su hermano, de dos años, al encontrarle flotando bocabajo en una piscina

El pequeño Jacob O’Connor nunca se imaginó que una técnica de supervivencia que aprendió viendo la película San Andreas, protagonizada por el actor Dwayne Johnson, le serviría para convertirse en un héroe en la vida real. El chico de 10 años encontró a su hermano de dos años flotando bocabajo dentro de una piscina e inmediatamente reaccionó utilizando el procedimiento de reanimación cardiopulmonar (RCP) logrando salvarle la vida.

Tras dar a conocer a través de los medios la increíble acción de este pequeño, el actor Dwayne Johnson, “La Roca” quiso dedicarle unas bonitas palabras. “Eres un héroe en la vida real. Estoy muy orgulloso de ti y tengo que conocerte. Tengo que darle la mano a un héroe de verdad”, escribió el pasado 25 de en su cuenta de Instagram y le invitó a él y a todo su familia a que conocieran el set en Vancouver donde rodará su próxima película Skyscraper. “Cuando vengas a mi set será como en ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, porque podrás comer todo lo que quieras. Todo es gratis”, aseguró.

El encuentro no ha tardado en producirse. La familia O'Connor ha viajado a Canadá para conocer a la estrella de Fast and Furious. "Aquí estamos y ahora sonríe", comienza diciendo Dwayne Johnson en un vídeo al niño que con gran tímidez no sale de su asombro al conocer a su ídolos de la gran pantalla. “Solo quiero decir que estoy orgulloso de ti”, asegura Johnson en el vídeo que fue grabado en el set de su próxima película, Skyscraper. “Qué día especial. Qué niño tan especial. Gracias Jacob por ser increíble y por ser el tipo de persona que todos aspiramos a ser”. Tal y como había prometido, todos los dulces del mundo les esperaban a él y a su familia en el set de grabación en un día que recordarán el resto de sus vidas.