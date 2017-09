Angelina Jolie se va de estreno con sus niños... ¡Cómo han cambiado! La actriz estuvo en el festival de cine de Telluride (Colorado) en el pase de su película 'First they killed my father', en la que ha participado su hijo Maddox

Era una ocasión muy importante para ella y también para uno de sus hijos así que Angelina Jolie quiso compartirla con todos. La actriz se los llevó al festival de cine de Telluride (Colorado), al estreno de First they killed my father, su última película como directora, en la que colabora con su hijo Maddox. Una aparición sorpresa que dejó a sus incondicionales encantados. Decenas de fans vieron con muchísima alegría cómo llegaba la intérprete con sus niños, bueno, podríamos decir que ya no lo son tanto.

Maddox, de 16 años; Pax, de 13; Zahara, de 12; Shiloh, de once, y los mellizos Vivienne y Knox, de nueve, están más mayores y cambiados en cada una de sus apariciones. Todos estaban allí para arropar a su madre y hermano en este nuevo proyecto, que se ha rodado además en Camboya, tierra natal de Maddox, quien figura en los títulos de crédito como productor ejecutivo. “Quería que mi hijo supiera cómo son sus compatriotas” comentó Angelina sobre esta historia, basada en la historia real de Loung Ung, una mujer que sobrevivió en los años 70 al terror y el genocidio de Khmer Rouge.

Cercana y cariñosa, siempre lo es con quienes la siguen, Angelina saludó con abrazos a los actores que han hecho posible este proyecto y posó con ellos y con sus hijos. Estuvo especialmente pendiente de los más pequeños de la ficción, Kimhak Mun y la actriz Sareum Srey Moch, a la que sentó en sus rodillas durante el evento.

En unas recientes declaraciones, en la revista suiza SonntagsBlick, Angelina confesó que ha encontrado, tras su separación de Brad Pitt, el equilibrio perfecto en su vida. “Ahora empiezo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma” comenta. Además se confesó orgullosa de cómo se han tomado sus hijos la separación: “Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté”.