La divertida solución de este hotel para que no te sientas solo

Muchas personas disfrutan viajar solas para poder tener un momento de paz alejados de todo y de todos, sin embargo existen otros más que prefieren viajar acompañados pues no les gusta sentir un eco de soledad al llegar por las noches al cuarto de hotel. Si tú eres más del tipo de la segunda opción, no te preocupes, pues ya existe el lugar ideal para tí: Un hermoso hotel en Bélgica donde no tendrás que preocuparte de la soledad, pues tu mejor compañía será un simpático pez dorado.

Se trata del Hotel Charleroi Airport, situado cerca del aeropuerto de Bruselas Sur. La brillante idea consiste en alquilar la compañía de un pez dorado durante toda tu estadía por 3, 50 euros (casi 75 pesos mexicanos) y la cómica iniciativa ha revolucionado las redes sociales. La difusión de este peculiar servicio se dio gracias a Michelle Cook, quien publicó en su cuenta de Twitter una imagen de la pecera con el cartel del hotel a un lado: “Mi amiga se está alojando en un hotel de Bélgica y le han ofrecido la opción de alquilar un pez en caso de que se sienta sola”, se puede leer en la publicación de Michelle.

La imagen comenzó a circular de inmediato en redes sociales, alcanzando más de 13 mil retuits y dando paso a nuevas propuestas para los hoteles que quieran seguir esta iniciativa: “Deberían alquilar perros o gatos, son mejor compañía”, se lee en uno de los comentarios. “Yo le agarraría cariño y terminando el viaje lo querría llevar conmigo”, escribió otra enternecida usuaria. Y aunque hubo algunos otros a los que no les gustó nada la idea, el director del hotel, David Dillen, declaró al medio The Independent, que la principal intención con todo esto era sorprender a los clientes y hacerlos reír un poco sin poner en peligro la integridad de los pececitos, ya que él afirma, todos se encuentran en perfecto estado y son atendidos por todos los miembros del hotel.

"Empezamos con esto hace unos años. Es brillante ver cómo la gente reacciona. Sonríen, toman fotografías y las comparten en redes sociales. Alquilamos algunos peces por semana", declaró Dillen a The Independent.