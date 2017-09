La conmovedora carta de una niñita explicando por qué tuvo que abandonar a su perro te romperá el corazón

Paty Suale, originaria de Tijuana, dedica su tiempo a rescatar de manera independiente perritos callejeros para encontrarles un hogar, sin embargo, en estos días, se encontró con una historia tan conmovedora, que decidió compartirla en redes sociales. Se trata de una carta escrita por una pequeña de sólo 7 años que, tristemente, tuvo que regalar a su cachorra, pues sus padres no quisieron quedársela. Las palabras de la niña son tan tiernas, que están tocando el corazón de todo el que las lee.

Según contó Paty en su Facebook, el animalito fue dejado en una caja junto con 8 pesos y una carta. El lugar elegido fue la casa de Nely Ramírez, otra chica que también invierte su tiempo en ayudar a perros callejeros. “Hola, me llamo Jazmín y ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener porque mis papás no la quieren porque no es original”, comienza la misiva escrita a mano.

“Te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Yo no puedo cuidarla, solo tengo 7 años y no me dan mucho de recreo para su comida, cuídala mucho por favor, te dejo 8 pesos y dile que la quiero”, terminaba la niña que, seguramente, sufrió mucho al tener que entregar a su amiga Cristalita. Al leer esto, Nely se lo compartió a Paty, quien no pudo más que mostrárselo al mundo para generar conciencia sobre darle un hogar a un perrito.

Según contó en su post, Cristalita está siendo cuidada por Nely mientras se le encuentra un hogar definitivo. Además, agregó que los gastos del veterinario correrán por cuenta de otra de sus amigas, con lo que buscan que una familia se anime a llevársela a casa y hacerla feliz. “Esto me ha conmovido mucho porque los niños muchas veces son más conscientes que nosotros los adultos”, aseguró Paty en su reflexión invitando a adoptar y a no comprar animales.